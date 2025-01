MSI przygotowuje nową serię sprzętu z oznaczeniem "The Limited Series". Wśród nich znajdzie się specjalna wersja GeForce RTX 4060

Producenci sprzętu komputerowego starają się na różne sposoby przyciągać klientów. Obok podkręconych parametrów, czy ulepszonego systemu chłodzenia, istotny jest nierzadko także wygląd produktów. Ma on znaczenie zwłaszcza w erze przezroczystych obudów, które na stałe wpisały się w PC-towy pejzaż. Firma MSI przygotowuje nową serię sprzętu z oznaczeniem "The Limited Series". Można liczyć na karty graficzne w bardzo ciekawej i estetycznej stylistyce.

MSI w ramach nowej serii zamierza wypuścić sprzęt dostępny w limitowanej liczbie sztuk. Pierwszym produktem tego typu będzie GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition, który charakteryzuje się bardzo ciekawą stylistyką.

Nowa seria sprzętu tajwańskiej firmy będzie ściśle limitowana. Produkty tego typu pojawią się na rynku tylko jednorazowo i będą dostępne przez ograniczony czas. Pierwsze karty graficzne zadebiutują już 25 września. Można domyślać się, że dostępność sprzętu będzie ograniczona głównie do rynku amerykańskiego i być może części azjatyckiego. Z racji, że seria jest ściśle limitowana, produkty te mogą w przyszłości stanowić łakomy kąsek kolekcjonerski, jeśli ktoś zechce je sprzedać za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Wiele jednak zależy tutaj od rzeczywistej liczby sztuk, jakie trafią na rynek i konkretnego modelu.

Jednym z pierwszych produktów z nowej serii będzie GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition z 8 GB VRAM. Karta charakteryzuje się dwuwentylatorowym chłodzeniem, uwagę zwraca jednak przede wszystkim jej nietypowy wygląd. Utrzymano go w stylistyce nawiązującej bezpośrednio do motywów graficznych wykorzystywanych przez NVIDIĘ. Do amerykańskiej firmy odwołuje się zielono-czarna kolorystyka, a także podświetlany, charakterystyczny motyw graficzny pośrodku górnej części karty. Układ jest dosyć kompaktowy, więc bez trudu zmieści się w większości obudów. Jak wynika z nadruku na pudełku, dostępne będzie 6 tys. egzemplarzy GPU. Chętni na zakup muszą przygotować się na nieco wyższą cenę niż standardowa.

