MSI prezentuje karty graficzne z linii Gaming Slim. Są lżejsze i cieńsze od swoich standardowych odpowiedników

Karty graficzne z rodziny Ada Lovelace cechują się pokaźnymi rozmiarami. Dotyczy to zwłaszcza modeli z górnej półki. Referencyjny model NVIDIA GeForce RTX 4090 zajmuje w obudowie trzy sloty. Potrafi to być problematyczne nie tylko z uwagi na same rozmiary, ale także ciężar konstrukcji. Częściową odpowiedzią na ten problem mogą być karty graficzne MSI z serii Gaming Slim, które tajwańska firma właśnie wprowadziła na rynek.

MSI wprowadziło na rynek linię kart graficznych z serii Gaming Slim. Układy znajdą zastosowanie w bardziej kompaktowych komputerach, w których były problemy z zainstalowaniem pełnowymiarowych modeli.

Najnowsza oferta MSI jest skierowana przede wszystkim do tych, których odstraszają rozmiary zwykłych modeli. Karty z linii Gaming Slim są od nich cieńsze i lżejsze. Przykładowo, standardowy model GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio ma wymiary 337 x 140 x 62 mm i wagę 1594 g. Ten sam układ, ale z linii Gaming X Slim to już 307 x 125 x 51 mm i zaledwie 1086 g. Na razie na rynku zadebiutowały tylko niżej pozycjonowane modele Ada Lovelace, czyli GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 oraz GeForce RTX 4060 Ti. Jak jednak podaje firma MSI w oficjalnym komunikacie, w planach są także odchudzone wersje GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080. Wśród dostępnych modeli będzie można znaleźć dwie wersje kolorystyczne kart: czarną i białą, ale trudno powiedzieć, czy oba warianty trafią na wszystkie rynki.

MSI GeForce RTX 4070 Ti

Gaming X Slim (White) MSI GeForce RTX 4070 Ti

Gaming Slim (White) Taktowanie rdzenia Boost: 2730 MHz

Extreme Performance: 2745 MHz Boost: 2610 MHz

Extreme Performance: 2625 MHz Rdzenie CUDA 7680 7680 Pamięć 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 192-bit 192-bit Szybkość pamięci 21 Gb/s 21 Gb/s Wyjścia obrazu 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI Konektor zasilania 1 x 16-pin 1 x 16-pin Zalecana moc zasilacza 700 W 700 W Wymiary karty 307 x 125 x 51 mm 307 x 125 x 51 mm Waga karty 1086 g 1086 g

MSI GeForce RTX 4070

Gaming X Slim (White) MSI GeForce RTX 4070

Gaming Slim (White) Taktowanie rdzenia Boost: 2610 MHz

Extreme Performance: 2625 MHz Boost: 2475 MHz

Extreme Performance: 2490 MHz Rdzenie CUDA 5880 5880 Pamięć 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 192-bit 192-bit Szybkość pamięci 21 Gb/s 21 Gb/s Wyjścia obrazu 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI Konektor zasilania 1 x 16-pin 1 x 16-pin Zalecana moc zasilacza 650 W 650 W Wymiary karty 307 x 125 x 46 mm 307 x 125 x 46 mm Waga karty 988 g 988 g

MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Slim (White) MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming Slim (White) Taktowanie rdzenia Boost: 2670 MHz

Extreme Performance: 2685 MHz Boost: 2535 MHz

Extreme Performance: 2550 MHz Rdzenie CUDA 4325 4325 Pamięć 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit Szybkość pamięci 18 Gb/s 18 Gb/s Wyjścia obrazu 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI Konektor zasilania 1 x 8-pin 1 x 8-pin Zalecana moc zasilacza 550 W 550 W Wymiary karty 307 x 125 x 46 mm 307 x 125 x 46 mm Waga karty 919 g 919 g

Nowe karty graficzne posiadają niemal wszystkie cechy charakterystyczne dla serii MSI Gaming, w tym podświetlenie RGB. Bardziej kompaktowa konstrukcja nie wpłynęła także zauważalnie na wydajność systemu chłodzenia Tri Frozr 3. Każda karta tego typu posiada trzy wentylatory Torx Fan 5.0, które powinny poradzić sobie nawet w bardziej wymagających warunkach. System chłodzenia składa się także z miedzianego i pokrytego niklem baseplate’a oraz nawet ośmiu rurek odprowadzających ciepło. Tylną część konstrukcji stanowi z kolei metalowy backplate z charakterystycznym wycięciem. Niektóre z zaprezentowanych modeli kart są już dostępne na polskim rynku. Za biały MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim trzeba zapłacić około 4300 zł. Czarny GeForce RTX 4070 z tej samej serii, to wydatek rzędu 3360 zł. Najtańszy jest oczywiście GeForce RTX 4060 Ti (około 2570 zł za wersję czarną i 2700 zł za wariant biały).

Źródło: MSI