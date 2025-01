MSI MAG CORELIQUID E Series - premiera nowej linii wydajnych chłodzeń All in One dla procesorów PC

MSI to jeden z wiodących producentów osprzętu komputerowego, który postanowił zaprezentować późnym latem tego roku odświeżone chłodzenia cieczą all in one. Mowa rzecz jasna o MAG CORELIQUID E Series. Nowe produkty mają przynieść jeszcze większą wydajność za sprawą ulepszonej miedzianej podstawy, nowym wentylatorom i przekonstruowanemu obiegu cieczy przez pompę. Sprawdźmy zatem, jakie są różnice względem starszej serii M?

MSI MAG CORELIQUID E Series to dwie chłodnice cieczą All in One, które mają przynieść jeszcze większą wydajność względem starszej serii M i ładniejszy wygląd blokopompy za sprawą obracanej głowicy o 270 stopni.

W skład serii MSI MAG CORELIQUID E Series wchodzą dwa modele chłodzeń AIO: MAG CORELIQUID E360 oraz MAG CORELIQUID E240. Pierwszy z nich dysponuje aluminiowym radiatorem długości 360 mm, na którym zostały osadzone nowe wentylatory 120 mm z łożyskiem FDB (Fluid Dynamic Bearing). Co ciekawe wentylatory te oferują nieco gorsze parametry od tych zastosowanych w serii M, mowa tutaj o maksymalnej przepływności powietrza na poziomie 75,04 CFM, a więc o 3 CFM mniej. Nadto również ich żywotność jest mniejsza o 20 000 godzin i wynosi 50 000 godzin pracy przy temperaturze 40 stopni. Ulepszeniu natomiast uległa miedziana podstawa, której mikrokanały zostały powiększone, zapewniając tym samym lepszy przepływ cieczy i wyższą wydajność chłodzenia procesora.

Zmianą również uległ przepływ cieczy przez pompę. Teraz zimna ciecz jest separowana od ciepłej z bloku w taki sposób, aby zwiększyć odprowadzanie ciepła z miedzianej podstawy chłodzenia. Dodatkowo ma to poprawić stabilność temperatur pod długim obciążeniem, co w konsekwencji ma przełożyć się na dłuższą żywotność pompy, która wynosi 200 000 godzin. Stanowi to dwukrotnie większą wartość niż pompy zastosowane w serii MAG CORELIQUID M Series. Natomiast obroty silnika blokopompy zostały zmniejszone do 3000 RMP względem 3100 RPM w starszej linii produktowej, choć maksymalny generowany hałas został na tym samym poziomie i wynosi 20 dB. Pompka jest zasilana przez złącze PWM (4-pin) i pobiera maksymalnie 6 W energii.

Na modelu MAG CORELIQUID E240 obsadzimy dwa wspomniane wyżej wentylatory 120 mm i możemy zainstalować go na procesorach Intela na podstawkach: LGA 1150/1151, LGA 1155/1156, LGA 1200 i LGA 1700 oraz AMD: AM4 i AM5. Natomiast MAG CORELIQUID E360 wspiera jeszcze podstawki AMD: TR4 i sTRx4 (AMD Ryzen Threadripper). Obroty wentylatorów, szybkość pompy oraz kolor i sekwencje podświetlenia ARGB wysterujemy za pomocą aplikacji MSI CENTER. Produkty są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych czarnej i białej, nie znamy jeszcze cen dla tych produktów na rynku europejskim.

