MSI Creator P50 - stylowy desktop dla projektantów i twórców

MSI, jeden z wiodących producentów sprzętu komputerowego, przedstawia komputer stacjonarny dla twórców treści i kreatywnych użytkowników - Creator P50. Sprzęt wyróżnia stylowa kompaktowa obudowa, która kryje wydajne podzespoły, spełniające wymagania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów. Komputery MSI Creator P50 są już dostępne w sprzedaży u autoryzowanych partnerów MSI, a ich ceny zależą są od wybranej konfiguracji.

Stylistykę komputerów z serii Creator P50 została zainspirowana często wykorzystywanym przez twórców modelowaniem szkieletowym. Modelowanie to dotyczy przedstawienia kształtu tworzonego obiektu 3D za pomocą krawędzi, linii i krzywych. Wielokątny wzór siatki szkieletowej, który umieszczony został na przednim panelu 4,72-litrowej obudowy tej niewielkiej maszyny, odzwierciedla rozwój i transformację twórcy. Wykonana ze szczotkowanego metalu obudowa podkreśla profesjonalizm i jednocześnie sprawia, że komputer ten może stać się Twoim eleganckim oraz stylowym centrum kreatywności.

Moc tworzenia futurystycznego wymiaru

Creator P50 zapewnia niezrównaną moc i wszechstronność w kompaktowym formacie, ponieważ o pojemności 4,72 l kryje wysokiej klasy podzespoły. Sprzęt został wyposażony w procesory Intela 11. generacji, w tym Core i7, który pozwala się 19% wzrostem wydajności w porównaniu z poprzednią generacją I łatwością poradzi sobie z wszelkiego rodzaju profesjonalnymi aplikacjami. Z kolei karta graficzna GeForce RTX 3060 została stworzona i przetestowana pod kątem kreatywnych potrzeb twórców i zapewniają obsługę technologii RTX.

MSI Creator P50 oferuje także w wiele opcji łączności, w tym port USB-C Thunderbolt 4 (USB 4.0) na przednim panelu o prędkości do 40 Gb/s. Łączność sieciowa także nie będzie, dzięki szybkim opcjom przewodowym i bezprzewodowym. Podczas gdy sieć 2,5-gigabitowy LAN charakteryzuje się wysoką przepustowością i niskimi opóźnieniami, Wi-Fi 6 oferuje prędkości sięgające 2,4 Gigabitów bez przewodów. W połączeniu z szybki dyskiem SSD NVMe i wydajnymi pamięci RAM DDR4-3200, Creator P50 sprawdzi się praktycznie we wszystkich twórczych scenariuszach, takich jak Photoshop, After Effects, 3Ds Max i wielu innych, aby zapewnić możliwość wydajnego i bezproblemowego korzystania z kluczowych aplikacji.

Twórcze podejście do oprogramowania

Seria MSI Creator P50 jest czymś więcej niż tylko tradycyjnym komputerem klasy premium i oprócz mocnego sprzętu oferuje też ekskluzywne oprogramowanie — MSI Center — kompletne rozwiązanie, który zarządza dużymi obciążeniami. MSI Center przenosi optymalizację komputera na nowy, wyższy poziom, dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Pomaga to użytkownikom ustalać priorytety i przydzielać zasoby, aby przyspieszyć działanie oprogramowania, z którym pracują na co dzień. Nowe mechanizmy pomocne są również przy znajdowaniu zdjęć lub materiałów oznaczonych tagami, co sprawia, że codzienna praca staje się znacznie bardziej efektywna.

Funkcja MSI Sound Tune zapewnia z kolei redukcję szumów bazująca na sztucznej inteligencji, do której treningu wykorzystano głęboką sieć neuronową (DNN – Deep Neural Network). Model generowany jest na podstawie ponad 500 milionów danych, symulując sposób działania ludzkiego mózgu. Kiedy słychać dźwięk, model automatycznie rozpoznaje i oddziela z szumu tła dźwięk ludzkiego głosu, odfiltrowując w ten sposób cały, niepożądany hałas. Funkcja ta, w znaczącym stopniu, poprawia jakość komunikacji głosowej. Aplikacja Creator OSD to zaś dokładność odwzorowania kolorów i przestrzeni barw, które są kluczowymi elementami podczas tworzenia różnego rodzaju graficznych i wizualnych dzieł.

Źródło: MSI