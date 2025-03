Motorola Moto G54 5G na pierwszych renderach. Atrakcyjna cena i kilka niecodziennych wariantów kolorystycznych

Smartfony z serii Motorola Moto G są chętnie wybierane przez mniej wymagających użytkowników. Spośród największych zalet wymienić można niezły stosunek ceny do oferowanych możliwości, stonowany wygląd oraz niemal niezmodyfikowany system operacyjny. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery prezentujące Moto G54 5G. W porównaniu do poprzedniego modelu możemy liczyć na kilka usprawnień.

Do sprzedaży trafią cztery warianty kolorystyczne Motoroli Moto G54 5G - Ballad Blue, Ambrosia, Coronet Blue i Outer Space.

Według źródeł serwisu The Tech Outlook Moto G54 5G doczeka się kilku usprawnień względem poprzedniego modelu. Producent wykorzysta panel IPS o przekątnej 6,5", odświeżaniu 120 Hz i wyższej rozdzielczości FHD+, co pozytywnie wpłynie na ostrość wyświetlanych treści. Oprócz tego do dyspozycji użytkowników zostanie oddane do 256 GB pamięci na dane (z możliwością rozszerzenia) oraz do 8 GB RAM. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP ma wspierać funkcję optycznej stabilizacji obrazu, a do wykonywania selfie przeznaczono 16-megapikselową jednostkę. Specyfikację uzupełniają głośniki stereo, skaner linii papilarnych w przycisku zasilania, akumulator o pojemności 5000 mAh i system operacyjny Android 13.

Motorola Moto G54 5G Procesor ? Układ graficzny ? System Android 13 Pamięć RAM 4 lub 8 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB Obsługa kart SD tak Łączność ? Ekran 6,5", IPS, FHD+, 120 Hz Kamera tylna 50 MP Kamera przednia 16 MP Klasa odporności IP52 Akumulator 5000 mAh Wymiary i waga ? Wersje kolorystyczne Ballad Blue, Ambrosia, Coronet Blue i Outer Space Premierowa cena ?

Motorola przygotowuje łącznie cztery wersje kolorystyczne: Ballad Blue, Ambrosia, Coronet Blue i Outer Space. Według aktualnych doniesień Moto G54 5G wyróżnia się bardzo atrakcyjną ceną - wariant wyposażony w 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci ma być dostępny za 199 euro (ok. 884 zł ). Niestety, biorąc pod uwagę wycenę poprzednich modeli, wydaje się to mało prawdopodobne. Niewykluczone, że poniżej 1000 zł w sklepach znajdziemy wyłącznie konfigurację z mniejszą ilością pamięci (4 + 128 GB).

Źródło: The Tech Outlook