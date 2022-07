Motorola moto g32 - kolejny smartfon z popularnej serii na horyzoncie. Jego specyfikacja może rozczarować

Średniopółkowe smartfony Motoroli z reguły spełniają oczekiwania klientów. Są rozsądnie wycenione, mają całkiem niezłą specyfikację i w miarę czysty system Android bez zbędnych aplikacji. Problem jednak polega na tym, że w ostatnich miesiącach liczba wydanych modeli znacząco urosła, w związku z czym zdarza się, że teoretycznie wyżej pozycjonowany model wydaje się mniej atrakcyjny od poprzednika. Niestety, kolejny taki przypadek związany będzie z moto g32.

Choć niektóre elementy specyfikacji urządzenia robią dobre wrażenie, to jednak nie da się ukryć, że posiadacze modelu g31 mogą spać spokojnie.

Jak wynika z najnowszych przecieków, smartfon Motorola moto g32 pod wieloma względami będzie dosyć rozczarowującym urządzeniem, zwłaszcza na tle rozchwytywanego moto g31. Na pokładzie znajdziemy niezbyt wydajny, ale dosyć energooszczędny procesor Unisoc T606 złożony z dwóch rdzeni Cortex-A75 @ 1,6 GHz i sześciu rdzeni Cortex-A55 @ 1,6 GHz. Co więcej, SoC ma współpracować z 3 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Cóż, mamy nadzieję, że w drodze są także bardziej pojemne warianty.

Motorola Moto G32 Motorola Moto G31 Procesor Unisoc T606 MediaTek Helio G85 Ekran 6,5-calowy IPS, 90 Hz 6,4-calowy OLED, 60 Hz, Full HD+ RAM 3 GB (?) 4 GB Pamięć na dane 64 GB (?) 64 GB Aparat główny 50 MP + 2 MP (?) + 2 MP (?) 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 Przednia kamerka ? 13 MP f/2.2 Akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W 5000 mAh z ładowaniem 10 W System Android 12 Android 11, My UX Wymiary i waga ? 161.89 x 73.87 x 8.55 mm

181

Ekran ma mieć przekątną 6,5-cala, jednak tym razem nie będzie to panel AMOLED, a poczciwy IPS z odświeżaniem 90 Hz. Ponadto możemy liczyć na potrójny aparat fotograficzny w konfiguracji 50 MP + 2 MP + 2 MP, system Android 12, gniazda USB-C i minijack 3,5 mm, a także baterię 5000 mAh wspierającą szybkie ładowanie 33 W. Warto zwrócić też uwagę na design smartfona - nie przypomina on już wcześniejszych modeli z serii moto, za to upodobnił się do ostatnich średniaków realme czy OPPO. Cena Motoroli moto g32 na wynosić 229 euro, czyli niecałe 1100 zł. To dosyć sporo, jednak takie mamy czasy - inflacja i słaba złotówka robią swoje. Choć niektóre elementy specyfikacji urządzenia robią dobre wrażenie (np. szybkość ładowania), to jednak nie da się ukryć, że posiadacze modelu Motorola moto g31 mogą spać spokojnie. Premiera powinna odbyć się w drugiej połowie 3 kwartału 2022.

Źródło: OnLeaks, CompareDial