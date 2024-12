Motorola edge 50 ultra - prawdopodobnie najbardziej uniwersalny flagowiec na rynku. Doskonały wybór dla każdego

W dzisiejszych czasach ceny flagowych, niezwykle zaawansowanych smartfonów zwyczajnie odjechały w kosmos. Konsumenci muszą wydawać wiele tysięcy złotych za wymarzone urządzenie i nie byłoby w tym może nic szokującego, gdyby nie fakt, że modelom tym ciągle wiele brakuje do doskonałości. Oczywiście w najwyższym segmencie można liczyć na wysoką wydajność i czy świetną jakość zdjęć, jednak często w zamian użytkownicy doświadczają m.in. przeciętnej kultury pracy, wolnego ładowania baterii czy problemów wynikających z ograniczonej pamięci wewnętrznej. Na całe szczęście nie wszyscy producenci mają zamiar oferować tego typu flagowce. Sytuację na rynku mocno wywróciła debiutująca właśnie motorola edge 50 ultra.

Motorola edge 50 ultra w końcu trafiła do polskich sklepów. Na ten moment to jeden z najbardziej uniwersalnych i opłacalnych smartfonów na rynku. Mamy na to kilka mocnych argumentów!

Motorola edge 50 ultra to trzeci, topowy model z serii edge 50. Linia ta składa się również z dostępnych już na rynku modeli edge 50 pro oraz edge 50 fusion. Omawiany smartfon na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do popularnego wariantu pro, aczkolwiek producent zadbał, by najnowszy flagowiec prezentował się godnie także na tle najdroższych urządzeń na rynku. Jak widać w poniższej tabelce, pod każdym względem dane techniczne wyglądają bardzo zachęcająco. Można zatem podać wiele dowodów na to, że motorola edge 50 ultra jest prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym smartfonem na rynku, ale w pierwszej kolejności skupmy się na jego cenie i ofercie promocyjnej.

Motorola edge 50 ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)

1 x 3,0 GHz X4

4 x 2,8 GHz A720

3 x 2,0 GHz A520 Układ graficzny Adreno 735 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 1 TB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,7" 2712 x 1220 px, pOLED (20:9)

HDR10+, 10-bit, 144 Hz, LTPS, 2500 nitów, 100% DCI-P3 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7, BT 5.4, 5G, NFC

GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Navic Norma IP IP68 Porty, złącza i sloty USB typu C (3.1 Gen 2) Aparaty tylne 50 MP (f/1.6, OIS)

50 MP (f/2.0, 122 stopnie)

64 MP (f/2.4, OIS, 3x zoom optyczny) Aparat przedni 50 MP (f/1,9) Wymiary i waga 161,09 x 72,38 x 8,59 mm / 197 g Akumulator 4500 mAh / 125 W

50 W - bezprzewodowe

10 W - zwrotne System operacyjny Android 14 (Hello UX) Wersje kolorystyczne Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz Cena 16 GB / 1 TB - 4499 zł

Motorola edge 50 ultra - warto kupić do 16 czerwca!

Na start sprzedaży urządzenia w Polsce producent przygotował bardzo atrakcyjną ofertę. Choć cena sugerowana za omawiany model wynosi 4499 zł, nic nie stoi na przeszkodzie, by dosyć wyraźnie ją "zamortyzować". Przy zakupie do 16 czerwca bieżącego roku można skorzystać z dwóch ciekawych, łączących się ze sobą promocji. Jedna z nich to program odkup Trade in. Trade up z gwarantowaną kwotą 500 zł zwrotu, w ramach którego można oddać swojego smartfona i ostatecznie uzyskać całkiem pokaźną sumkę. Druga z nich to gratisowy prezent w postaci cenionych słuchawek moto buds+ przygotowanych we współpracy z firmą Bose (aktualna wartość to 499 zł). Biorąc więc pod uwagę obie promocje, zakup smartfona motorola edge 50 ultra staje się niezwykle opłacalny.

Motorola edge 50 ultra - już nie musisz się bać, że zabraknie miejsca na dane

Co w smartfonach zajmuje najwięcej pamięci? Okazuje się, że wcale nie są to np. zdjęcia z wakacji czy podstawowe programy. Sporo przestrzeni należy do nagrań wideo w wysokiej rozdzielczości czy coraz efektowniej prezentujących się gier mobilnych w stylu Genshin Impact czy Call of Duty: Mobile. To oznacza, że ci, którzy lubią pograć i nagrywać w 4K, muszą przykładać sporą uwagę do pamięci wewnętrznej smartfona, jednak tego typu historie raczej nie będą miały miejsca ze smartfonem motorola edge 50 ultra. Producent zastosował tutaj absolutnie bezkompromisową, superszybką pamięć UFS 4.0 o pojemności aż 1 TB. Co więcej, całość dysponuje aż 16 GB pamięci RAM LPDDR5X. Taka konfiguracja gwarantuje nie tylko bezproblemowe pomieszczenie każdego rodzaju danych i gier, ale także bardzo szybkie działanie urządzenia. Nie ma szans na żadne przycięcia czy długie czasy wczytywania.

Motorola edge 50 ultra - bardzo szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe

Jednym z najmocniejszych punktów smartfona motorola edge 50 ultra jest akumulator, który odznacza się typową pojemnością 4500 mAh. Co jednak ważniejsze, bateria obsługuje bardzo szybkie ładowanie przewodowe TurboPower 125 W. Dzięki tej technologii wystarczy podłączyć urządzenie do zasilania zaledwie na 4 minuty, by cieszyć się nawet kilkugodzinną pracą urządzenia. Możesz więc zapomnieć o podpinaniu telefonu na noc do ładowarki - w końcu potrzeba tylko chwili, by zobaczyć powiadomienie o 100-procentowym naładowaniu akumulatora. Na uwagę zasługuje również ładowanie bezprzewodowe TurboPower 50 W, które pozwoli uwolnić się od plątaniny kabli. Bez znaczenia więc, jaki sposób ładowania wybierze użytkownik - w obu przypadkach jest ono niezwykle szybkie i praktyczne. Warto jeszcze dodać, że urządzenie oferuje także ładowanie bezprzewodowe zwrotne o mocy 10 W, za pomocą którego można np. awaryjnie podładować słuchawki moto buds+.

Motorola edge 50 ultra - wewnątrz drzemie wydajny Snapdragon 8s Gen 3

Motorola edge 50 ultra - jak każdy inny flagowy smartfon - został wyposażony w topowe komponenty. Mówiliśmy już o szybkich i pojemnych pamięciach czy baterii obsługującej zaawansowane technologie ładowania, ale warto jeszcze odnotować, że całość opiera się na procesorze Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 wykonanym w procesie technologicznym 4 nm. Jest to najnowsza wysokopółkowa jednostka amerykańskiego giganta, która powinna w zupełności wystarczyć do płynnego działania programów i gier na najbliższe lata. Choć nie jest to tak wydajny układ jak Snapdragon 8 Gen 3, to jednak zwykły użytkownik nie powinien odczuć żadnej różnicy w działaniu (chyba że priorytetem są wykresy w programach testujących...). W zamian można za to oczekiwać nieco lepszej kultury pracy i lepszej energooszczędności. Poza tym nie wolno zapominać, że Snapdragon 8s Gen 3 umożliwia obsługę wielu nowoczesnych standardów, w tym Wi-Fi 7 czy Bluetooth 5.4.

Motorola edge 50 ultra - kompletny zestaw aparatów i funkcje moto ai

Producent wyposażył model edge 50 ultra w imponujący i wręcz kompletny zestaw aparatów fotograficznych. Wystarczy tylko rzut oka na specyfikację. Mamy tutaj główną jednostkę 50 MP z przysłoną f/1.6, laserowym autofokusem i optyczną stabilizacją obrazu. Ważną rolę odgrywa tu również teleobiektyw peryskopowy 64 MP z przysłoną f/2.4, który umożliwia wykonywanie zdjęć na dużym przybliżeniu - można liczyć na bezstratnego 3-krotnego zooma optycznego. Z tyłu nie zabrakło też aparatu ultarszerokokątnego 50 MP f/2.0 idealnie nadającego się do uwieczniania krajobrazów. Jakby tego było mało, o wysoką jakość fotografii dba tutaj oprogramowanie moto ai. Przykładowo, funkcja Action Shot umożliwia robienie wyraźnych zdjęć nawet kiedy obiekt jest w ruchu. Adaptacyjna stabilizacja wraz z automatycznym śledzeniem ostrości z pewnością przyda się natomiast podczas kręcenia wideo. Nie zabrakło także funkcji o nazwie Photo Enhancement Engine, która automatycznie poprawi ogólną jakość fotografii. Nie bez powodu można zatem uznawać edge'a 50 ultra za jednego najlepszych fotosmartfonów na rynku.

Motorola edge 50 ultra - wyjątkowy ekran 144 Hz

Warto wyróżnić również ekran omawianego smartfona. Podczas gdy większość modeli na rynku oferuje już częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, motorola idzie o krok dalej i zapewnia odświeżanie 144 Hz, dzięki czemu przeglądanie treści jest jeszcze płynniejsze. Sam ekran pOLED wyróżnia się także wysoką rozdzielczością 2712 x 1220 pikseli, obsługą HDR10+, certyfikatem Pantone Validated oraz powłoką Corning Gorilla Glass Victus, która powinna skutecznie chronić przed zarysowaniami wyświetlacza. Producent deklaruje również bardzo wysoką jasność tego panelu - w trybie automatycznym całość ma osiągać luminację nawet do 2500 nitów. Nie sposób nie wspomnieć też o bardzo wysokim współczynniku screen-to-body - w końcu niemal cały przedni panel zajmuje właśnie wyświetlacz. Mimo przekątnej 6,7 cala całość jest bardzo poręczna, w czym duża zasługa zaokrąglonych bocznych krawędzi. W rezultacie użytkownik może liczyć na pewny chwyt, a nawet obsługę smartfona za pomocą jednej dłoni.

Motorola edge 50 ultra - takiego designu nie znajdziesz nigdzie indziej!

Jak zatem widać, motorola edge 50 ultra jawi się nam jako uniwersalny smartfon z najwyższej półki, który sprawdzi się w rękach wymagających użytkowników, amatorów fotografii czy nawet zapalonych graczy. Jakby tego jednak było mało, mamy tu także do czynienia z doprawdy wyjątkowo wyglądającym modelem, którego nie da się pomylić z urządzeniami konkurencji. W sprzedaży dostępne są trzy niesamowite warianty kolorystyczne: klasyczna Forest Grey (skóra wegańska), rzucająca się w oczy Peach Fuzz (również ze skóry wegańskiej) oraz zjawiskowa Nordic Wood (drewniane plecki). Warto zatem nie zwlekać i już teraz nabyć prawdopodobnie najbardziej kompletnego flagowca z Androidem. Pamiętajcie, że tylko do 16 czerwca trwają promocje, w ramach których można otrzymać dodatkowe 500 zł zwrotu w ramach odkupu Trade in. Trade up oraz gratisowe słuchawki moto buds+.

