Motorola edge 50 neo, moto g55 5G i moto g35 5G - premiera nowych smartfonów ze średniej i niskiej półki cenowej

Dziś, 29 sierpnia 2024 roku, Motorola zaprezentowała nowe smartfony ze średniej i niskiej półki cenowej. Model edge 50 neo zaoferuje nowy, mniejszy wyświetlacz LTPO pOLED o wysokiej jasności, szybką pamięć wewnętrzną oraz solidny zestaw aparatów. Tańsze modele, moto g55 5G i moto g35 5G, zostały wyposażone w ekrany o wyższych rozdzielczościach oraz konkurencyjną specyfikację względem niedawno debiutującego ZTE nubia Focus Pro 5G.

Motorola edge 50 neo to najmniejszy smartfon w tegorocznej ofercie producenta, z ekranem o przekątnej 6,4 cala. Nowy płaski wyświetlacz LTPO pOLED oferuje rozdzielczość Super HD, adaptacyjne odświeżanie 120 Hz oraz jasność do 3000 nitów. Smartfon ze średniej półki wspiera również funkcję Always On Display (AOD) oraz wyświetlanie filmów w HDR10+ z dźwiękiem Dolby Atmos z dwóch głośników stereo. Zestaw aparatów w urządzeniu składa się z głównego obiektywu z sensorem Sony LYTIA 700C o rozdzielczości 50 MP, wspieranego przez optyczną stabilizację obrazu (OIS). Drugi obiektyw to szerokokątny aparat z matrycą 13 MP, zapewniający kąt widzenia 120 stopni i posiadający tryb Macro Vision do zdjęć makro. Teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym wyposażono w sensor o rozdzielczości 10 MP, również jest wsparty przez OIS. Co więcej, edge 50 neo, podobnie jak wiele innych nowoczesnych smartfonów, wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do poprawy jakości zdjęć. Moto AI m.in. poprawia jakość 30-krotnego zoomu cyfrowego oraz długiego naświetlania.

Motorola edge 50 neo Motorola moto g55 5G Motorola moto g35 5G Matryca pOLED IPS IPS Przekątna ekranu 6,4 cala 6,49 cala 6,72 cala Rozdzielczość wyświetlacza 2712 x 1220, 460 ppi 2400 x 1080 2400 x 1080 Odświeżanie matrycy LTPO 120 Hz 120 Hz 120 Hz Jasność ekranu do 3000 nitów do 1000 nitów do 1000 nitów Układ SoC MediaTek Dimensity 7300 MediaTek Dimensity 7025 Unisoc T760 Rdzenie procesora 4x Arm Cortex A78 2,5 GHz

4x Arm Cortex A55 2 GHz 2x Arm Cortex A78 2,5 GHz

6x Arm Cortex A55 2 GHz 4x ARM Cortex A76 2,2 GHz

4x ARM Cortex A55 2 GHz Fizyczna pamięć RAM 12 GB 8 GB lub 12 GB 4 GB lub 8 GB Wirtualna pamięć RAM Brak danych Brak danych 8 GB lub 16 GB Pojemność pamięci wewnętrznej 512 GB uMCP 256 GB 128 GB Obiektyw główny Sony LYTIA 700C 50 MP,

1 μm pixel, f/1,8 50 MP, 0,64 μm pixel, f/1,8 50 MP, 0,64 μm pixel, f/1,8 Obiektyw szerokokątny 13 MP, 1,12 μm pixel,

120 stopni, f/2,2 8 MP 1,12 μm pixel,

118 stopni, f/2,2 8 MP 1,12 μm pixel,

120 stopni, f/2,2 Teleobiektyw 10 MP, 1 μm pixel,

3x zoom, f/2,0 --- --- Aparat frontowy 32 MP, 0,7 μm pixel, f/2,4 16 MP, 1,0 μm pixel, f/2,4 16 MP, 1,0 μm pixel, f/2,45 Obiektyw główny nagrywanie wideo UHD 30 kl/s, FHD 60/30 kl/s,

slow motion FHD

240/120 kl/s FHD 60/30 kl/s FHD 60/30 kl/s Obiektywy dodatkowe

nagrywanie wideo UHD 30 kl/s, FHD 30 fps FHD 30 kl/s FHD 30 kl/s Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) Aparat główny i teleobiektyw Tylko aparat główny --- Pojemność akumulatora 4310 mAh 5000 mAh 5000 mAh Moc szybkiego ładowania 68 W przewodowo,

15 W indukcyjnie 30 W przewodowo 18 W przewodowo Obsługiwany standard Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.0 Obsługiwany standard Wi-Fi Wi-Fi 6E

(802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5

(802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5

(802.11 a/b/g/n/ac) Audio Głośniki stereo,

Dolby Atmos Głośniki stereo,

Dolby Atmos Głośniki stereo,

Dolby Atmos Dual SIM Nano SIM + eSIM Nano SIM + eSIM Nano SIM + eSIM NFC Tak Tak Tak Obsługa łączności 5G Tak Tak Tak System operacyjny Android 14 Android 14 Android 14 Dostępna kolorystyka Szara, niebieska,

czerwona i kawowa Purpurowa, jasnozielona i

ciemnozielona Czarna, pomarańczowa, zielona i morska Sugerowana

cena detaliczna 2199 zł z VAT 1099 zł z VAT (8/256)

1299 zł z VAT (12/256) 799 zł z VAT (4/128)

899 zł z VAT (8/128)

Nowy model Motorola edge 50 neo umożliwia nagrywanie wideo w trybie slow motion w rozdzielczości FHD z prędkością 120 i 240 kl/s, a także tworzenie filmów w rozdzielczości UHD przy 30 kl/s. Smartfon wyposażono w akumulator o pojemności 4310 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 68 W oraz ładowanie indukcyjne o mocy 15 W. Sercem urządzenia jest układ SoC MediaTek Dimensity 7300 oraz 12 GB pamięci RAM, działających pod kontrolą Androida 14. Motorola edge 50 neo ma otrzymać pięć dużych aktualizacji systemu operacyjnego oraz łatki bezpieczeństwa aż do 2029 roku. W Polsce urządzenie zostało wycenione na 2199 zł z VAT i objęte jest premierową promocją „Trade in. Trade up”, która gwarantuje 200 zł dodatkowego rabatu powiększonego o wartość oddawanego w rozliczeniu starego smartfona. Dodatkowo każdy klient, który zakupi nowy model edge 50 neo między 30 sierpnia a 12 września 2024 roku, otrzyma słuchawki douszne moto buds w kolorze grafitowym o wartości 299 zł po przesłaniu odpowiedniego formularza na stronie producenta.

Smartfony moto g55 5G oraz moto g35 5G wyposażono w identyczne wyświetlacze IPS o rozdzielczości 2400 x 1080, jasności do 1000 nitów i odświeżaniu 120 Hz. Oba modele posiadają również podobny zestaw aparatów, składający się z głównego sensora 50 MP oraz szerokokątnego obiektywu 8 MP o kącie widzenia około 120 stopni. Różnice między tymi modelami dotyczą przede wszystkim układu SoC: moto g55 5G napędza jednostka MediaTek Dimensity 7025, wspierana przez 8 lub 12 GB RAM, natomiast moto g35 5G wyposażono w procesor Unisoc T760 współpracujący z 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej. Oba smartfony mają akumulatory o pojemności 5000 mAh, jednak moto g55 5G obsługuje szybkie ładowanie o mocy 30 W, podczas gdy moto g35 5G oferuje wolniejsze ładowanie o mocy 18 W. Urządzenia działają pod kontrolą Androida 14, ale ich wsparcie obejmuje 3 duże aktualizacje systemu operacyjnego oraz odpowiednio 4 lata (moto g55 5G) i 3 lata (moto g35 5G) łatek bezpieczeństwa. Smartfony będą dostępne w różnych wariantach pojemnościowych pamięci RAM oraz wersjach kolorystycznych widocznych poniżej, a ich ceny znajdziecie w tabeli powyżej.

Motorola edge 50 neo

Motorola moto g55 5G

Motorola moto g35 5G

Źródło: Motorola