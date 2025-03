Nubia Focus Pro 5G - polska premiera niedrogiego fotograficznego smartfona zapewniającego m.in. optyczną stabilizacją obrazu

ZTE, jedenj z największych chińskich producentów sprzętu telekomunikacyjnego, znany w Polsce głównie z serii smartfonów nubia, wprowadził na rynek nowy model — nubia Focus Pro 5G. Telefon, który zadebiutował 28 sierpnia 2024 roku, został zaprojektowany z myślą o jak najlepszej fotografii, przy zachowaniu przystępnej ceny dla użytkowników końcowych. Urządzenie wyposażono w matrycę 108 MP oraz optyczną stabilizację obrazu, jednak oferuje jedynie ekran IPS i procesor Unisoc.

ZTE wprowadza do sprzedaży w Polsce nowy niedrogi smartfon nubia Focus Pro 5G nastawiony na fotografie i wykorzystujący optyczną stabilizację obrazu, niestety kosztem pozostałych parametrów urządzenia.

ZTE nubia Focus Pro 5G to smartfon z 6,72-calowym ekranem, który zajmuje 92% przedniego panelu. Urządzenie wyposażono w matrycę IPS o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości 2400 x 1080. Sercem telefonu jest układ SoC Unisoc T760 z 8 rdzeniami taktowanymi prędkością 2,2 GHz. Chip wspiera 8 GB fizycznej pamięci RAM, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 12 GB pamięci wirtualnej. Użytkownik ma do dyspozycji 256 GB pamięci masowej typu UFS 3.1. Smartfon wyposażono również w typowy akumulator o pojemności 5000 mAh, z obsługą szybkiego ładowania o mocy do 33 W.

ZTE nubia Focus Pro 5G Matryca IPS Przekątna ekranu 6,72 cala Rozdzielczość wyświetlacza 2400 x 1080 Odświeżanie ekranu 120 Hz Układ SoC Unisoc T760 Liczba rdzeni procesora 8 Taktowanie 2,2 GHz Fizyczna pamięć RAM 8 GB Wirtualna pamięć RAM 12 GB Typ pamięci masowej UFS 3.1 Pojemność pamięci wewnętrznej 256 GB Matryca aparatu głównego 108 MP Matryca aparatu frontowego 32 MP Optyczna stabilizacja obrazu Tak, wspomagana przez elektroniczną Pojemność akumulatora 5000 mAh Moc szybkiego ładowania 33 W NFC Tak Obsługa łączności 5G Tak Dostępna kolorystyka Czarny i Brązowy Cena 999,99 zł

ZTE w modelu nubia Focus Pro 5G skupiło się przede wszystkim na aspekcie fotograficznym, oferując aparat główny o rozdzielczości 108 MP oraz aparat przedni 32 MP. Główny aparat wyposażono w optyczną stabilizację obrazu (OIS) wspieraną przez elektroniczną stabilizację (EIS). Zestaw fotograficzny korzysta z pięciu różnych ogniskowych, co zapewnia wszechstronny zakres umożliwiający fotografowanie szerokich pejzaży, dobrych portretów i wyraźnych zbliżeń. Smartfon wykorzystuje technologię in-sensor zoom, która ma zapewniać wyższą jakość zdjęć niż standardowy zoom cyfrowy. Producent deklaruje, że dzięki algorytmom AI aparaty będą w stanie uzyskać zadowalające efekty w dynamicznych warunkach oraz przy słabym oświetleniu. Ponadto użytkownik ma możliwość zapisu zdjęć w formacie RAW i RAW HDR. ZTE nubia Focus Pro 5G jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w cenie 999,99 zł z VAT.

Źródło: ZTE