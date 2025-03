Apple iPhone 16 - poznaliśmy możliwości fotograficzne całej serii. Apple wprowadzi lepszy format zdjęć i Capture Button

Premiera nowej serii smartfonów Apple iPhone 16 jest już tuż za rogiem, wszak powinna się odbyć dokładnie 10 września 2024 roku. Już teraz mamy wgląd do aspektów fotograficznych wszystkich modeli. W podstawowych wariantach spotkamy się z kosmetycznymi zmianami, choć możliwe, że otrzymają one wsparcie dla makrofotografii. Z kolei modele "Pro" skorzystają z nowej kamery o wyższej rozdzielczości niż do tej pory. Apple wprowadzi także udoskonalony format zdjęć.

Poznaliśmy niektóre szczegóły, które dotyczą fotograficznej strony nowej serii smartfonów Apple iPhone 16. Oprócz zmian w kamerach spotkamy się także z lepszym formatem zdjęć oraz dedykowanym przyciskiem do ich robienia.

Podstawowe modele od Apple z omawianej serii, a więc iPhone 16 i 16 Plus będą mogły skorzystać z tego samego aparatu głównego o rozdzielczości 48 MP co w aktualnej generacji, natomiast już druga kamera zostanie wyposażona w przysłonę f/2.2 (zamiast f/2.4), co umożliwi robienie lepszych zdjęć w słabszym oświetleniu. Raz jeszcze dwa tańsze modele będą miały tylko dwa oczka, choć tym razem powinny być one rozmieszczone na pionowej, krótkiej wyspie. Nie pojawi się więc aparat z teleobiektywem, choć tak jak wspomniano, całkiem możliwe, że omawiane modele po raz pierwszy w historii otrzymają wsparcie dla makrofotografii.

Aparat główny Aparat z obiektywem szerokokątnym Aparat z teleobiektywem Apple iPhone 15 i 15 Plus 48 MP (f/1.6) 12 MP (f/2.4, 120 stopni) Brak Apple iPhone 16 i 16 Plus f/2.2 Apple iPhone 15 Pro 48 MP (f/1.78) 12 MP (f/2.2, 120 stopni) 12 MP (f/2.8, 3x zoom optyczny) Apple iPhone 15 Pro Max 12 MP (f/2.8, 5x zoom optyczny) Apple iPhone 16 Pro i 16 Pro Max 48 MP

Z kolei warianty Apple iPhone 16 Pro i 16 Pro Max będą mogły liczyć na udoskonalony aparat z obiektywem szerokokątnym. Zamiast 12 MP jednostki znajdzie się teraz 48 MP oczko, choć nie znamy jeszcze dokładniejszych szczegółów. Natomiast 5-krotny zoom optyczny dzięki kamerze z teleobiektywem nie jest już zarezerwowany wyłącznie dla odsłony "Pro Max". Wiadomo również, że Apple dla całej serii wprowadzi lepszy format zdjęć, a dokładniej JPEG-XL. Dodatkowo dwa droższe warianty będą w stanie nagrywać wideo w 3K przy 120 kl/s z Dolby Vision. Dedykowany przycisk do robienia zdjęć (ang. Capture Button) także trafi do wszystkich modeli. Będzie on przeznaczony też do otwierania wybranej przez nas aplikacji, która ma dostęp do aparatów. Wykryje on również siłę nacisku, więc będziemy mogli zablokować ostrość przed zrobieniem zdjęcia i "docisnąć" przycisk, aby uchwycić dany moment.

