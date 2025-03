Apple iPhone 16 - poznaliśmy oficjalną datę premiery smartfonów. Odbędzie się nieco wcześniej, niż myśleliśmy

Smartfony Apple iPhone 16 nie kryją już przed nami niemal żadnych tajemnic. Na naszych łamach informowaliśmy Was o wszystkich szczegółach nt. czterech nadchodzących modeli. Nie pozostało nam już zatem nic innego, jak tylko czekać na ostateczną zapowiedź ze strony giganta z Cupertino. Kiedy ona nastąpi? Na całe szczęście już niedługo. Firma Apple ogłosiła właśnie specjalne wydarzenie, podczas którego zapoznamy się z wyczekiwanymi urządzeniami.

Oficjalna zapowiedź iPhone'ów 16, a także wielu innych urządzeń od Apple odbędzie się już 9 września o godzinie 19:00 naszego czasu. Wydarzenie będzie oczywiście dostępne do obejrzenia w serwisie YouTube.

Event ma nosić nazwę "It's Glowtime", a odbędzie się już 9 września (poniedziałek) o godzinie 19:00 naszego czasu. Jak zatem widać, nowe urządzenia Apple zobaczymy nieco wcześniej, niż dotychczas przewidywano - różne źródła często wspominały o prezentacji przewidzianej na 10 września. Wydarzenie będzie oczywiście dostępne do obejrzenia na kanale Apple w serwisie YouTube. Niektórzy szczęśliwcy będą mieli okazję zobaczyć prezentację na żywo - firma Apple zaczęła już bowiem rozsyłać zaproszenia do mediów.

Apple announces iPhone event: It’s Glowtime. A day earlier than expected: Monday, Sept. 9. At the Steve Jobs Theater and streamed online. pic.twitter.com/Z7ZCiWyn81 — Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024

Wiemy już, że pewniakami podczas tej premiery będą cztery nowe iPhone'y, które - jak twierdzą niektóre źródła - ostatecznie na sklepowe półki zawitają dopiero 20 września. Ale co poza tym? Wszystko wskazuje na to, że event będzie dotyczył również nowych zegarków Apple Watch Series 10, a także słuchawek bezprzewodowych AirPods kolejnej, 4. generacji. Mamy również nadzieję, że dowiemy się czegoś o nowych systemach operacyjnych, jak np. iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia czy watchOS 11.

Źródło: MacRumors, @markgurman