Monster Hunter Wilds - Poznaliśmy tryby wizualne dla konsol PlayStation 5 Pro oraz PlayStation 5

W tym miesiącu na rynku gier zadebiutował już Kingdom Come Deliverance II oraz Sid Meier's Civilization VII. Przed nami jeszcze premiery takich tytułów jak Avowed oraz Monster Hunter Wilds. Premiera tego ostatniego odbędzie się 28 lutego na PC, PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X|S. Developerzy ze studia Capcom podzielili się szczegółami działania gry na najmocniejszej konsoli Sony, podobnie zresztą jak na podstawowym PlayStation 5. Niektóre z decyzji raczej nie ucieszą graczy, przynajmniej tych nieposiadających PS5 Pro.

Monster Hunter Wilds na PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro otrzyma po dwa tryby działania w 30 lub 60 FPS-ach. O ile w PS5 Pro wykorzystane zostanie PSSR do skalowania, tak pozostałe konsole użyją AMD FSR 1.

W przypadku PlayStation 5 Pro, do dyspozycji będą trzy tryby obrazu: Quality (Priorytet: Rozdzielczość), Balanced oraz Performance (Priorytet: Framerate). Dwa pierwsze będą miały włączony Ray Tracing w celu ulepszenia jakości odbić oraz refrakcji. W trybie Quality, gra będzie upscalowana do 4K z rozdzielczości 3072 x 1728, natomiast w trybie Balanced - z 2496 x 1404 również do 4K. W przypadku trybu Performance, gra będzie miała wyłączony Ray Tracing, a skalowanie do 4K będzie odbywać się z domyślnej rozdzielczości Full HD. Jeśli chodzi o liczbę klatek na sekundę, to wynosi ona odpowiednio 30 FPS dla Quality, 40 FPS dla Balanced oraz 60 FPS dla Performance (w każdym trybie spodziewane są jednak spadki w bardziej wymagających miejscach). Monster Hunter Wilds na PS5 Pro skorzysta z PSSR do skalowania rozdzielczości.

Gorzej wygląda to w przypadku PlayStation 5 oraz Xbox Series X. W tym wypadku do skalowania (rozdzielczość bazowa oraz końcowa jest identyczna w przypadku PS5 Pro, PS5 oraz Xbox Series X) użyto techniki AMD FSR 1, a więc tej pierwszej generacji o zazwyczaj zdecydowanie najgorszej jakości skalowania. Nie jest to pierwszy tego typu przypadek, bo chociażby Final Fantasy XVI na PlayStation 5 korzysta także z FSR 1 i to niestety widać. PlayStation 5 oraz Xbox Series X otrzymają tryby Quality (30 FPS), Balanced (40 FPS) oraz Performance (60 FPS), jednak Ray Tracing zostanie w tym wypadku nieosiągalny (tylko dla PS5 Pro). Gra na Xbox Series S będzie działać w rozdzielczości Full HD i w 30 klatkach na sekundę. Niestety w parze z wysokimi wymaganiami nie idzie równie wysoka jakość oprawy wizualnej. Wręcz przeciwnie, Monster Hunter Wilds często prezentuje się po prostu przeciętnie pod tym względem.

Źródło: Capcom