Zmiana PIN-ów e-dowodu bez wizyty w urzędzie. Jak działa nowa funkcja mObywatela i protokół NFC

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w aplikacji mObywatel funkcję, która eliminuje konieczność wizyty w urzędzie w przypadku problemów z warstwą elektroniczną dowodu osobistego. Od wersji 4.74 użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać certyfikatami, zmieniać oraz odblokowywać kody PIN do profilu osobistego i podpisu elektronicznego. Operacje odbywają się przez komunikację NFC z chipem umieszczonym w dokumencie.

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w mObywatelu 4.74 zarządzanie warstwą elektroniczną e-dowodu, ale architektura bezpieczeństwa nakłada ograniczenia – kody PIN i PUK pozostają wyłącznie po stronie użytkownika.

Nowa funkcja "Zarządzaj warstwą elektroniczną dowodu osobistego" wykorzystuje technologię Near Field Communication (NFC) działającą na częstotliwości 13,56 MHz do komunikacji z chipem w e-dowodzie. Proces wymaga numeru CAN (Card Access Number) widocznego w prawym dolnym rogu dokumentu oraz aktywnego modułu NFC w smartfonie. Użytkownik może sprawdzić status trzech podstawowych certyfikatów: potwierdzania obecności, identyfikacji i uwierzytelnienia (PIN1 – 4 cyfry), a także podpisu osobistego (PIN2 – 6 cyfr). Ministerstwo podkreśla, że żadne kody nie są przechowywane w aplikacji ani w zewnętrznych systemach. Aplikacja jedynie inicjuje bezpośrednią komunikację między telefonem a mikroprocesorem w dokumencie, weryfikując przy tym zgodność danych właściciela profilu mObywatela z danymi zapisanymi w chipie.

Architektura zabezpieczeń wykorzystuje zasadę, w której kod PUK (Personal Unblocking Key) stanowi ostatnią linię obrony. Trzykrotne błędne podanie PIN-u blokuje certyfikat, a jego odblokowanie wymaga PUK-u wydanego podczas odbioru dokumentu w urzędzie. Problem polega na tym, że utrata koperty z kodem PUK pozostawia użytkownika w sytuacji bez wyjścia. Jedynym rozwiązaniem jest ponowna wizyta w urzędzie, co neguje główną zaletę nowej funkcji. Samo zablokowanie kodu PUK (również po trzech błędnych próbach) kończy się koniecznością wyrobienia nowego dokumentu. To rozwiązanie projektowe ma zwiększać bezpieczeństwo, ale w praktyce przenosi całą odpowiedzialność na użytkownika, który musi pamiętać o bezpiecznym przechowywaniu kodów otrzymanych kilka lat wcześniej.

Wprowadzenie zarządzania e-dowodem w mObywatelu należy postrzegać w szerszym kontekście przygotowywanej wersji 3.0 i integracji z European Digital Identity Wallet (EUDI). Do końca 2026 roku wszystkie państwa członkowskie UE muszą udostępnić obywatelom portfele tożsamości cyfrowej zgodne z rozporządzeniem eIDAS 2.0. Polska zakłada pełną migrację do nowej architektury maksymalnie do końca 2026, z projekcją 20 milionów aktywnych użytkowników do 2031 roku. Obecna funkcjonalność jest zatem krokiem przygotowawczym do większej transformacji, w której mObywatel ma stać się węzłem dla transgranicznej wymiany danych tożsamości w Europie. Eksperci europejscy wyrażają jednak wątpliwości, czy tak ambitny harmonogram jest realny. Wiele krajów dopiero rozpoczyna prace nad własnymi implementacjami. Dla polskich użytkowników oznacza to, że każda nowa funkcja w mObywatelu może wymagać kolejnych aktualizacji i zmian w sposobie działania w najbliższych latach.

Źródło: mObywatel, Ministerstwo Cyfryzacji