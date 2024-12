Minisforum DEG1 - nowa stacja eGPU, w której możemy umieścić nawet kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090

Wiele urządzeń, takich jak laptopy, czy też miniaturowe komputery, nie oferuje nam wystarczającej mocy, aby prowadzić komfortową rozgrywkę w bardziej wymagających grach wideo. Z pomocą przychodzą jednak stacje eGPU, które są w stanie dostarczyć to brakujące ogniwo, jakim jest odpowiedni układ graficzny. Na rynku pojawił się właśnie kolejny model, który pozwoli nam skorzystać z każdej karty graficznej, jaka jest obecnie dostępna.

Nowa stacja eGPU pojawiła się w sprzedaży. Tym razem to my będziemy mogli zdecydować, z jakiego układu graficznego skorzystamy. Minisforum DEG1 może się pochwalić również całkiem przyzwoitą ceną.

Na rynku możemy znaleźć stacje eGPU w dwóch wariantach. Pierwszy opiera się na konstrukcjach, które zostały zintegrowane z konkretnym układem graficznym i sekcją zasilania dla niego. Dzięki temu możemy dość szybko rozpocząć pracę, ponieważ wystarczy podłączyć przewód zasilający do takiej stacji, a następnie skorzystać z dostępnego interfejsu, który pozwoli połączyć ją z naszym komputerem. Drugi wariant daje nam większe możliwości, natomiast wymaga od nas poświęcenia nieco więcej czasu i wysiłku. To właśnie do tej grupy zalicza się Minisforum DEG1.

Minisforum DEG1 Interfejs OCuLink 4i Złącze zasilania ATX 24-pinowe PCI Express PCIe 4.0 x4 (7,877 GB/s) Wymiary 185 x 50 x 2 mm

(ostatnia wartość to prawdopodobnie błąd w specyfikacji podanej przez producenta) Cena 90 euro

Omawiany produkt pozwoli nam użyć dowolnej karty graficznej, choć spotkamy się z pewnym ograniczeniem. Jest nim złącze PCIe, które obsługuje tylko 4 linie, więc nie zapewni nam pełnej przepustowości, a co za tym idzie, zdecydowana większość kart graficznych nie wykorzysta w pełni swojego potencjału. Na dodatek musimy także skorzystać z osobnego zasilacza (ATX lub SFX), aby doprowadzić energię do stacji eGPU i karty graficznej. Całość połączymy z naszym urządzeniem poprzez port OCuLink. Aktualna cena wynosi 90 euro, natomiast musimy jeszcze doliczyć koszt przesyłki, który ustalono na 5 euro. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

Źródło: Minisforum