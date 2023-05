GPD G1 - stacja eGPU oparta na AMD Radeon RX 7600M XT i dedykowana dla GPD Win Max 2

GamePad Digital nie zwalnia tempa i po niedawnym zaprezentowaniu odświeżonej wersji swojego handhelda GPD Win Max 2, powoli wprowadza do sprzedaży również stację eGPU, która będzie solidnym rozszerzeniem możliwości sprzętu. Zastosowano tutaj układ graficzny od firmy AMD - Radeon RX 7600M XT. Ten mobilny odpowiednik ma zaoferować wydajność na poziomie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3070. Nie będzie to jednak najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Firma GamePad Digital rozpoczęła przedsprzedaż swojej nowej stacji eGPU zintegrowanej z mobilnym układem graficznym AMD Radeon RX 7600M XT. W parze ze sporą wydajnością idzie także dość zaporowa cena.

Stacja eGPU GPD G1 jest przedstawiana jako najmniejsza tego typu konstrukcja na świecie (225 × 111 × 29,8 mm). Zastosowano w niej wspomniany mobilny układ graficzny AMD Radeon RX 7600M XT (128-bitowa szyna danych). Został on oparty na rdzeniu Navi 33 (architektura RDNA 3), którego maksymalne taktowanie wynosi 2615 MHz. Na pokładzie znajdziemy 8 GB pamięci GDDR6, a samo TDP możemy ustawić w zakresie od 75 do 120 W. Jeśli zaś chodzi o czystą specyfikację, to układ graficzny posiada 32 jednostki CU, 2048 procesorów strumieniowych oraz 32 MB pamięci Inifnity Cache. Całość (jak zapewnia producent) ma zapewnić wydajność podobną do desktopowej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3070.

Stację eGPU podłączymy za pomocą interfejsu OCuLink. Dostępne są trzy wyjścia wideo: dwa DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Do dyspozycji otrzymamy również trzy porty USB 3.2 typu A, slot na karty pamięci (SD 4.0) oraz złącze USB4. Sama konstrukcja waży niecały kilogram (920 g) i wyposażona jest w aktywny system chłodzenia. Niestety obecnie rozwiązanie to sprzedawane jest wyłączenie z nowym sprzętem GPD Win Max 2 i jego ceny wahają się od około 650 do nawet 810 dolarów (w zależności od tego, czy wspieraliśmy zbiórkę). Trzeba przyznać, że w tej cenie można nabyć dużo wydajniejsze karty graficzne i skorzystać z innej opcji ich podłączenia. Dopóki stacja GPD G1 nie pojawi się w sprzedaży osobno, nie można co prawda mówić o jej oficjalnej wycenie, jednak obecna sytuacja daje nam pewien wgląd w ten aspekt.

Źródło: GPD