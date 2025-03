Nowa stacja eGPU od BoostR z układem AMD Radeon RX 7600M XT. Przyzwoita cena i miejsce na nośnik SSD

Korzystając z miniaturowych komputerów bądź laptopów o niezbyt imponującej mocy graficznej, często nie możemy sobie pozwolić na rozgrywanie gier wideo z wysokimi ustawieniami graficznymi, a przy tym w przyzwoitej rozdzielczości. Z pomocą w tym aspekcie przychodzą jednak stacje eGPU, które pozwalają wykorzystać zewnętrzny układ graficzny. Niebawem na rynku zadebiutuje nowy model, który będzie wyróżniał się możliwościami i korzystną ceną.

Marka BoostR szykuje się do rozpoczęcia zbiórki na platformie Indiegogo, na której będziemy mogli nabyć stację eGPU z wydajnym układem graficznym od AMD. Spotkamy się z przyzwoitą ceną, a także dodatkowym gniazdem M.2.

Omawiana stacja eGPU jeszcze nie zadebiutowała, a już wyróżnia się na tle swojej konkurencji. Pierwsze skrzypce gra tu układ graficzny AMD Radeon RX 7600M XT, który oparto na architekturze RDNA 3. Korzysta on z 8 GB pamięci VRAM w standardzie GDDR6. Do tego jego pobór mocy może wynosić nawet 120 W. Na pokładzie znalazło się dodatkowe gniazdo M.2 na nośniki SSD (do 4 TB), do którego mamy łatwy dostęp (wystarczy odkręcić jedną śrubkę). Całość możemy podłączyć do komputera przez port OCuLink lub USB typu C.

BoostR eGPU Układ graficzny AMD Radeon RX 7600M XT (6 nm, Navi 33, RDNA 3)

8 GB GDDR6, 32 CU, 128-bit, 288 GB/s TGP 100 W (120 W Booster Mode) Gniazdo M.2 Nośniki SSD do 4 TB Połączenie OCuLink, USB4 Złącza obrazu 2 x HDMI 2.1

2 x DisplayPort 2.0 Pozostałe złącza, porty i sloty 1 x RJ-45

1 x Slot na karty SD (4.0)

1 x USB 3.2 Gen 2 typu A Cena Początkowo - 499 dolarów

Cała konstrukcja oferuje nam przy tym dostęp do pokaźnej liczby portów i złącz. Możemy bowiem skorzystać z czterech wyjść obrazu, natomiast stacja eGPU obsługuje maksymalnie trzy monitory podłączone jednocześnie (do rozdzielczości 8K). Model zapewnia również slot na karty SD i jeden port USB typu A. Spotkamy się także z autorskim systemem chłodzenia, który wykorzystuje komorę parową. Cena na początku kampanii na Indiegogo wyniesie 499 dolarów, a więc o wiele taniej niż konkurencyjne rozwiązania (GPD G1 z tym samym układem graficznym to koszt niemal 3 tys. zł). Aktualnie zbiórka jeszcze nie wystartowała, natomiast już możemy zobaczyć na poniższym wideo, jak sobie radzi ta stacja eGPU w praktyce.

Źródło: Boostr, YouTube @ETAPrime