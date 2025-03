Mindfactory usuwa niemalże wszystkie pozycje nowych kart graficznych. Możliwe, że firma stała się niewypłacalna

Mindfactory to jeden z największych sklepów z elektroniką w Europie i największy w Niemczech, dotychczas będący dla Polaków głównie źródłem orientacyjnych statystyk sprzedażowych kart graficznych i procesorów od AMD, NVIDIA i Intela. Okazuje się jednak, że nawet tak potężny gracz na rynku może zmagać się z problemami finansowymi – według doniesień płynących od Igora Wallosseka firma może wkrótce złożyć wniosek o restrukturyzację.

Mindfactory usunęło większość kart graficznych ze swojej oferty, a według Igora Wallosseka firma szykuje się do restrukturyzacji. Może to oznaczać opóźnienia w zamówieniach, a więc klienci powinni zachować ostrożność.

Mindfactory w ostatnich dniach usunęło ze swojej strony niemal wszystkie karty graficzne. W ofercie nie znajdziemy najnowszych układów z serii NVIDIA GeForce RTX 5000 czy AMD Radeon RX 9000, a także wielu modeli z poprzednich generacji. Oczywiście w czasach ograniczonej dostępności nowych kart oraz zakończenia produkcji starszych modeli sytuacja ta może nie dziwić. Jednak największy sklep w Europie ma obecnie wyjątkowo ubogą ofertę w porównaniu do choćby polskich sprzedawców. Wiele redakcji, w tym PurePC, nie zwróciło na to większej uwagi, ponieważ tego typu sytuacje zdarzają się od czasu do czasu, zwłaszcza w tak gorącym okresie. Jednak inne światło na sprawę rzucił Igor Wallossek, redaktor naczelny Igor’s LAB.

Według doniesień od Igora Wallosseka, wiemy, że ten ostrzegł swoich czytelników przed dokonywaniem pełnych płatności za zakupy w Mindfactory. Twierdzi, że niemiecka firma zamierza w przyszłym tygodniu złożyć wniosek o proces prawny zbliżony do polskiej restrukturyzacji. Podkreśla przy tym, że nie oznacza to upadłości, a jedynie trudniejszy okres wynikający z bliżej nieokreślonych problemów finansowych. W praktyce może to skutkować opóźnieniami w realizacji zamówień, dalszym ograniczaniem oferty czy nawet zmianą polityki cenowej. Jednakże klienci powinni zachować ostrożność, zwłaszcza przy większych zakupach, dopóki sytuacja nie zostanie oficjalnie wyjaśniona, aby ustrzec się przed problemami, jakie spotkały klientów słoweńskiej firmy EKWB.

