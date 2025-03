Microsoft DirectSR - zadebiutowało API, które uprości implementację NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS w grach

Techniki upscalowania obrazu w grach to już nieodłączny element pejzażu PC-towego. Ich aktywowanie pozwala cieszyć się większą liczbą FPS-ów, często bez znaczącego pogorszenia jakości obrazu. Microsoft udostępnił właśnie wstępną wersję DirectSR, czyli API, które sprawi, że implementacja NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS będzie prostsza niż kiedykolwiek wcześniej. Tym samym deweloperzy stracą poważny argument stojący za brakiem wsparcia dla którejś z technik.

Zadebiutowała pierwsza wersja API DirectSR, które jest znaczącym krokiem w upowszechnieniu implementacji technik NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS w grach. Wystarczy pojedyncza ścieżka kodu, by udostępnić wszystkie trzy.

Upscaling obrazu w grach to niewątpliwie pewnego rodzaju rewolucja, zwłaszcza jeśli korzystamy dodatkowo z Ray Tracingu lub rozdzielczości wyższych niż 1080p. Implementacja tego typu rozwiązań wymagała jednak nieco wysiłku ze strony deweloperów, a w wielu przypadkach także współpracy z firmami produkującymi układy graficzne. Microsoft DirectSR może w tej sprawie wiele zmienić. API pozwala bowiem za pomocą pojedynczej ścieżki kodu wprowadzić do gry obsługę DLSS, FSR i XeSS. Wykorzystywane są przy tym wspólne zestawy wejścia i wyjścia. Mamy zatem tutaj do czynienia z pewnego rodzaju unifikacją technik upscalingu obrazu w ramach jednego interfejsu. Rozwiązanie jest przeznaczone wyłącznie do gier bazujących na DirectX 12.

Szczegółowe zasady implementacji poszczególnych technik w ramach DirectSR nieco się jednak różnią. Wstępna wersja API posiada bowiem wbudowane wsparcie tylko dla FSR 2.2, podczas gdy DLSS i XeSS są wspierane na poziomie sterowników. Te różnice wynikają z charakterystyki poszczególnych technik i, jak twierdzi Microsoft, jest to obecnie najlepsze rozwiązanie, by zapewnić dostępność DirectSR i odpowiednią jakość na możliwie największej liczbie konfiguracji sprzętowych. To podejście może jednak zmienić się w przyszłości. Nowe API Microsoftu z pewnością ułatwi implementację wszystkich trzech technik upscalingu obrazu. Należy zatem spodziewać się, że DLSS, FSR i XeSS coraz częściej będą dostępne już w dniu premiery gier, na czym skorzystają wszyscy użytkownicy.

Źródło: Microsoft