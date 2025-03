Microsoft Automatic Super Resolution działa już w pierwszych grach, w tym w Wiedźmin 3: Dziki Gon i Dark Souls 3

W sieci już jakiś czas temu pojawiły się informacje na temat jednej z nowych funkcjonalności systemu Windows 11. Mowa o Automatic Super Resolution, która docelowo ma pozwalać na upscalowanie obrazu dla zdecydowanej większości gier czy aplikacji. Kilka dni temu ogłoszono jednak, że Automatic Super Resolution będzie funkcją ekskluzywną dla formatu Copilot+ PC, a więc specjalnej grupy urządzeń, napędzanych przez wyselekcjonowane układy. Dzisiaj Automatic Super Resolution trafia do pierwszych gier, aczkolwiek lista nie jest przesadnie rozbudowana. Dodatkowo opublikowano pełne wymagania sprzętowe dla nowej funkcji.

Microsoft potwierdził listę pierwszych 12 gier, które obsługują funkcję Automatic Super Resolution. Poznaliśmy również pełne wymagania sprzętowe. Nie obejdzie się bez najnowszej wersji Okienek.

Listę obsługiwanych gier przez funkcję Automatic Super Resolution można znaleźć na tej stronie. Obecnie obejmuje ona 12 gier: 7 Days to Die, BeamNG drive, Borderlands 3, Control, Dark Souls 3, God of War, Kingdom Come Deliverance, Resident Evil 2 (Remake), Resident Evil 3 (Remake), Sekiro: Shadows Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon. Lista w przyszłości będzie poszerzana o kolejne tytuły, ale na razie do dyspozycji oddano tylko wymienione 12 produkcji. Aby włączyć funkcję Automatic Super Resolution, wystarczy wejść do Ustawień: System / Wyświetlacz / Grafika. Opcja ta jednak nie pojawi się od tak po prostu, bowiem trzeba spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim konieczny jest oczywiście sprzęt z certyfikatem Copilot+PC. Obecnie mowa wyłącznie o laptopach, w których zamontowano procesory Qualcomm Snapdragon X (Elite bądź Plus). Potrzebny jest również system Windows 11 w wersji przynajmniej 24H2, aktualizacja sterowników graficznych do najnowszej wersji oraz wyświetlacz o rozdzielczości minimum Full HD. W przyszłości lista komputerów Copilot+PC rozszerzy się również o układy Intel Lunar Lake oraz AMD Strix Point, więc nieco rozszerzy się także dostępność Automatic Super Resolution. Tak czy inaczej jeszcze przez długi czas będzie to wyłącznie ciekawostka Microsoftu, a nie podstawowa funkcja, do której każdy będzie miał dostęp.

Źródło: Microsoft, VideoCardz