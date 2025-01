Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - klasyka w zbiorczym wydaniu. Znamy datę premiery oraz cenę kolekcji

Seria Metal Gear Solid zazwyczaj znana jest bardzo dobrze nawet osobom, które nigdy nie zabrały się za żadną odsłonę. Ostatnio zaś jej fani mają wiele powodów do radości, jako że Konami szykuje triumfalny powrót legendarnej marki na rynek. Poza tym, że jedna z części otrzyma pełnoprawny, niezwykle efektownie prezentujący się remake, odświeżone zostaną również prawdziwe klasyki. Była już wstępna zapowiedź, teraz czas na więcej konkretów.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 pojawi się 24 października na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Otrzymaliśmy także zwiastun.

To było naprawdę udane Nintendo Direct - i to zarówno dla ekskluzywnych IP, jak i tych przeznaczonych na więcej platform. W przypadku tych drugich arcyważna jest oczywiście garść informacji o Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - zestawie składającym się z aż pięciu odnowionych tytułów. Są to kolejno Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty i wreszcie Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Dotąd wiedzieliśmy, że premiera czeka nas jesienią - teraz już pojawiła się konkretna data.

Co ciekawe, w wymienionym pakiecie dodatkowo pojawi się między innymi alternatywna kontynuacja Metal Gear, czyli Snake's Revenge, a także specjalna ścieżka dźwiękowa. Gracze, którzy połaszą się na przedpremierowy zakup, otrzymają przy tym trzy dodatkowe utwory - dotąd nigdzie jeszcze niepublikowane. Jeżeli tego typu atrakcje Was interesują, szczególnie warto jest zainwestować w kompletną kolekcję, a nie oddzielne odsłony - bo taka opcja również ma być dostępna. Tak czy inaczej otrzymamy świetną okazję do zapoznania się z klasyką skradanek. Kolekcję wyceniono na 259 złotych (PlayStation Store oraz Xbox Store).

Źródło: Nintendo Direct