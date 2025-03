Napisz tekst, a AI wygeneruje z tego obiekt 3D za darmo. Możesz go użyć np. w Blenderze lub Unreal Engine. Oto Luma AI

Sztuczna inteligencja to żadna nowość, ale trzeba przyznać, że w ostatnim czasie spotkać można ją już niemal na każdym kroku. Stała się o wiele bardziej dostępna i wszechstronna, a w podstawowej formie można z niej korzystać za darmo. A to dopiero początek. Owszem, trzeba pogodzić się z tym, że AI będzie wykorzystywane zarówno do rzeczy głupich, śmiesznych, poważnych, kreatywnych, użytecznych, jak i niebezpiecznych. Dopóki sztuczna inteligencja nie ma własnej świadomości i wolnej woli, to jest po prostu narzędziem w rękach ludzi. To od nich zależy czy będzie wykorzystana w dobrym, czy złym celu. Z pewnością zdarzą się sytuacje, kiedy przez AI ktoś straci pracę, ale znajdzie się też sporo ludzi, którym AI tę pracę ułatwi i przyspieszy. Jednym z takich prostych narzędzi może być Luma AI Genie.

Autor: Tomasz Duda

W zeszłym roku opisywałem narzędzie Adobe Firefly, które pozwala wygenerować obrazy lub efekty na napisach za pomocą wpisanego tekstu. Jest ono ciągle rozwijane. Od niespełna roku sporo rzeczy dodano, ale wciąż można z niego korzystać za darmo. Z pewnością pozwala uwolnić swoją kreatywność, ale dla niektórych osób problemem może być to, że Adobe Firefly skupia się raczej na grafice 2D. Tymczasem coraz więcej osób zainteresowanych jest obiektami trójwymiarowymi, które mogą przydać się w przeróżnych prezentacjach, wizualizacjach, grach, animacjach i projektach komercyjnych. Modele 3D można umieścić w konkretnym otoczeniu, odpowiednio oświetlić, nałożyć różne tekstury, czyli po prostu wygenerować przestrzeń.

Nie musisz mieć dogłębnej wiedzy na temat tworzenia modeli trójwymiarowych. Wystarczy wpisać kilka słów, a sztuczna inteligencja szybko wygeneruje szereg obiektów, które następnie możesz, choć nie musisz, ręcznie udoskonalić. Luma AI Genie pozwala zaoszczędzić czas, szczególnie osobom rozpoczynającym swoją przygodę z grafiką 3D.

Narzędzie Luma AI Genie jest bardzo proste i przeznaczone głównie dla osób początkujących, które stawiają pierwsze kroki w grafice 3D. Pozwala bowiem w szybkim tempie wygenerować obiekty, których ręczne tworzenie zajęłoby dziesiątki minut, a niekiedy nawet wiele godzin. Zdecydowanie chcę podkreślić to, że Luma AI Genie nie stworzy idealnych obiektów 3D, z którymi nie trzeba będzie już nic robić, bo będą bez wad. Pozwala jednak wygenerować coś na kształt podstawy, z którą można dalej pracować, udoskonalać ją i rozbudowywać. Innymi słowy: opisywane narzędzie ma na celu przyspieszenie wstępnego etapu projektowania 3D, a przy okazji może wygenerować model, który wyraźnie różni się od tego, co mamy w swojej wyobraźni. Zamiast skupiać się na wykonaniu jednego pomysłu, możemy szybko wygenerować podglądy kilku, kilkunastu wersji danego obiektu, z których jeden może nas zainspirować do zrobienia czegoś w sposób, o którym wcześniej nie pomyśleliśmy. Co ważne, wyjściowy plik można pobrać w różnych formatach i zaimportować do dalszej edycji w programach typu Blender, Unreal Engine, 3ds Max itp.

Jak stworzyć obiekt 3D z tekstu w Luma AI Genie?

Z narzędzia Luma AI Genie można skorzystać na komputerze, bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, wchodząc na stronę lumalabs.ai/genie. Z kolei na smartfonie najlepiej jest pobrać aplikację mobilną Luma AI, jednak obecnie jest ona dostępna tylko na iPhone. W obu przypadkach interfejs nie jest przetłumaczony na język polski, ale dostępny jest j. angielski. Warto dodać, że jeśli jesteś zalogowany na swoje konto, to nawet gdy wygenerujesz coś na smartfonie, model będzie przypisany do profilu i widoczny również w wersji przeglądarkowej, skąd można pobrać plik do pamięci komputera. Innymi słowy, gdziekolwiek wygenerujesz obiekty, będzie można je zawsze znaleźć w jednym, wspólnym miejscu. Po otworzeniu strony wyświetli się tło z widocznymi przykładowymi obiektami, wygenerowanymi za pomocą Luma AI Genie. Co ciekawe, to tło jest interaktywne, więc każdą z tych grafik można kliknąć, a następnie użyć przycisku “Use prompt”, by skorzystać z dokładnie tego samego polecenia.

Jednak największą siłą tego narzędzia jest przelewanie własnych pomysłów z postaci tekstu, do modelu trójwymiarowego. Dlatego na dole strony głównej wyświetla się pasek, w którym można wpisać własne polecenie tekstowe, czyli tak zwany prompt. Może on być bardzo prosty w stylu: “wooden chair”, a wciąż może dać całkiem zadowalający efekt. Rzecz jasna można też wpisać coś trochę bardziej rozbudowanego, np.: “aztec sculpture, high resolution, very ornate, stylized bust of a futuristic god arcane style super realistic”. W zasadzie wszystko zależy od oczekiwań użytkownika. Jeśli potrzebujesz prostego modelu, jako bazy przeznaczonej do dalszej obróbki, to użyj prostego hasła. Jeśli chcesz, żeby obiekt od razu zawierał dodatkowe szczegóły (choćby po to, żeby przyspieszyć sobie pracę z topologią lub teksturami), to wpisz precyzyjnie jak ma docelowa grafika wyglądać.

Po dosłownie kilku sekundach masz już przed oczami podglądy czterech propozycji. Jeśli jeden z nich Ci się spodobał, to możesz w niego kliknąć i przejść do następnego kroku. Oczywiście nie oznacza to, że Luma AI Genie od razu stworzy podgląd, który będzie Ci pasował w stu procentach, bo w końcu mamy tutaj do czynienia z AI, które może wygenerować tysiące propozycji z tego samego promptu (tekstu). Jeśli nie pasuje Ci nic, to po prostu klikaj przycisk Retry (spróbuj ponownie), aż do momentu, gdy zobaczysz coś lepszego. Wiadomo, że sztuczna inteligencja bazuje na pewnych algorytmach, więc ma swoje ograniczenia, ale i tak można liczyć na wystarczającą różnorodność.

Gdy już wybierzesz jeden konkretny model, to pojawi się on w powiększeniu, ale wciąż w wersji bardzo uproszczonej (to w końcu tylko podgląd). Po prawej stronie widoczne będzie niewielkie menu z opcjami. Pierwsza od góry jest funkcja Make Hi-Res. Po kliknięciu w ten przycisk rozpocznie się proces przygotowywania obiektu w wersji o wyższej szczegółowości (bardziej precyzyjnej topologii) oraz lepszej jakości tekstur. Przy tej okazji pojawi się nowe okno, ale ze spokojem możesz je zamknąć, bo końcowy efekt i tak znajdziesz w swojej galerii (o tym za moment). Następny przycisk nosi nazwę Variations i odpowiada za generowanie innych wersji aktualnego modelu. Możesz go użyć w razie, gdybyś jednak stwierdził / stwierdziła, że wolisz coś trochę innego, ale wciąż zbliżonego.

Dalej dostępne jest rozwijane menu z rekomendowanymi ustawieniami eksportu do różnych programów, np. Blender, Unreal Engine, 3ds Max i innych (opcji jest kilkanaście). Jeśli jesteś osobą początkującą i nie wiesz przykładowo, w jakim formacie zapisać plik 3D, to po prostu wskaż program, w którym będziesz go importować. W niektórych przypadkach może się pojawić również opcja z wyborem materiału (glina, plastik, metal), a efektem są mniej lub bardziej błyszczące powierzchnie. Przydatna może być też opcja retopologii, dzięki której (w tym przypadku) możesz niejako uprościć budowę danego obiektu 3D, zmniejszając liczbę wielokątów, tak by model był lżejszy, ale wciąż wyglądał dobrze. Po prostu pozwala zoptymalizować geometrię. Dostępne są trzy tryby: low, med i high (niska, średnia i wysoka intensywność retopologii). Oprócz tego możesz również ręcznie wybrać format zapisu: fbx, gltf, usdz, blend, stl, obj. Na końcu pozostaje tylko kliknąć przycisk Download, by pobrać plik.

Warto dodać, że generowanie modeli w wyższej jakości (Hi-Res) może chwilę trwać. Bywa z tym różnie, ale czasami efekt końcowy dostępny jest dopiero po kilkunastu, a nawet ponad dwudziestu minutach. Jednak w praktyce generowanie modeli Hi-Res wydaje się konieczne, by dało się je wykorzystać choćby jako podstawę do dalszej edycji, choćby w Blenderze. Mimo wszystko nie są to obiekty 3D, które można by nazwać perfekcyjnymi, ani nawet bardzo dobrymi. Zazwyczaj proste obiekty wychodzą całkiem nieźle. Krzesło, stół, jakaś głowa, prosta figurka, grzyb, domek, maskotka, one mogą wyglądać akceptowalnie, ale wciąż do poważniejszych projektów trzeba je będzie później udoskonalić, wygładzić, wyprostować itd. Poniżej pokazuję podglądy czterech przykładowych obiektów w wyższej jakości. Oceńcie sami to, co widzicie.

Podglądy promptów, które wygenerowaliście, znajdziecie na stronie lumalabs.ai/genie, wchodząc w zakładkę “Creations” na górze. Będą tutaj widoczne zarówno obiekty w podstawowej, niskiej jakości, jak i te Hi-Res. Można też szybko włączyć filtrowanie, by wyświetlić tylko modele w wyższej jakości. Jak już wspomniałem wcześniej, w ramach jednego profilu użytkownika, dostęp do tych kreacji jest możliwy jednakowo z poziomu komputera, jak i smartfonu (iPhone). Jest to przydatna rzecz, bo mamy dostęp do własnej bazy z dowolnego komputera, na którym damy radę uruchomić przeglądarkę internetową (czyli w zasadzie z każdego).

Jeśli chodzi o samą aplikację mobilną o nazwie Luma AI, to mamy w niej nie tylko możliwość generowania modeli 3D za pomocą promptów oraz dostajemy dostęp do galerii (zbioru) stworzonych modeli. Zyskujemy też opcję tworzenia modeli trójwymiarowych za pomocą aparatu. Wystarczy w zasadzie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, ale całość sprowadza się do chodzenia wokół obiektu i ciągłego filmowania go pod trzema kątami (lekko z góry, z boku i lekko z dołu). Dzięki temu Luma AI jest w stanie stworzyć animację na podstawie tego obiektu. Świetne przykłady można zobaczyć na stronie usługi. Choćby taki lub taki (warto kliknąć i sprawdzić).

Popularne pliki FBX pobierane są w postaci archiwów ZIP. Można je rozpakować, a w środku znajdują się trzy duże pliki JPG z odpowiednio ułożonymi teksturami oraz oczywiście sam plik FBX. Taki zestaw można zaimportować do wielu różnych edytorów i innych programów, w tym wspomnianego Blendera czy Unreal Engine. Jakość tekstur z całą pewnością nie jest najwyższa, a model 3D może wymagać dopracowania, ale jeśli ma to być prosty projekt, choćby nawet do druku 3D, to mamy już gotowy szkielet, na który nie trzeba było poświęcać czasu od zera. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim generatorze obiektów 3D, za pomocą komend tekstowych. Czy Waszym zdaniem jest to dobry sposób na rozpoczęcie pracy lub generowanie pomysłów (zwłaszcza że narzędzie Luma AI Genie dostępne jest za darmo), czy raczej uważacie, że jednak lepiej jest robić wszystko od podstaw, lub korzystać z innych programów i usług? Zachęcam do merytorycznej dyskusji.