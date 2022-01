Logitech Signature M650 – biurowa mysz z rolką SmartWheel dostępna w dwóch rozmiarach oraz w wersji dla leworęcznych

Firma Logitech zaprezentowała nowy model myszy komputerowej – Signature M650. Producent reklamuje ją jako wygodną, ergonomicznie wyprofilowaną i bezprzewodową mysz, która dostępna będzie w dwóch rozmiarach (standardowym dla małych i średnich dłoni oraz L dla większych). Dostępne będą również warianty dla osób leworęcznych (boczne przyciski przełożone na prawy bok) jak i trzy wersje kolorystyczne - biały, różowy oraz grafitowy. Myszy pojawią się w sklepach w najbliższych dniach w cenie około 179 złotych. Całość będzie pracować na jednej baterii AA (w zestawie) zarówno dzięki łączności Blutooth LE, ale także dzięki połączeniu z odbiornikiem Logi Bolt USB (również w zestawie).

Logitech Signature M650 to nowa mysz dedykowana pracy biurowej, która pojawi się w dwóch wersjach rozmiarowych, a także w wersji dla osób leworęcznych. Na wyposażeniu znajdzie się też rolka SmartWheel.

Producent sugeruje, że czas pracy na jednej baterii AA ma wynosić od 20 do 24 miesięcy, w zależności od tego, czy będziemy łączyć się z komputerem przez Bluetooth czy z wykorzystaniem wspomnianego powyżej odbiornika Logi Bolt. Kolejną "supermocą" myszy ma być obecność scrolla SmartWheel, który pozwoli na precyzyjne przewijanie treści wiersz po wierszu, ale także na ultra szybkie przescrollowanie np. dokumentów. Mysz ma cechować się ponadto cichymi przełącznikami, miękkim obszarem dla kciuka i gumowymi uchwytami bocznymi.

Ma być więc wygodnie, ale także funkcjonalnie. Identycznie, jak w pozostałych produktach producenta, tak i w przypadku myszy Signature M650, użytkownicy będą mieli możliwość konfiguracji wszystkich pięciu przycisków dzięki wsparciu oprogramowania Logitech Options. Jak przystało na mysz biurową, nie spodziewajmy się tu pięciocyfrowych rozdzielczości sensora. Ten pracujący w Signature M650 cechuje się mianowicie rozdzielczością do 2000 DPI, co jednak powinno wystarczyć do pracy z dokumentami i siecią. Wersja podstawowa myszy (mniejsza) ma ważyć 101 gramów i mierzyć 107 x 62 x 38 mm. Wersja L, która będzie dostępna także dla osób leworęcznych, to już waga na poziomie 111 gramów oraz wymiary 118 x 66 x 42 mm.

Źródło: Logitech