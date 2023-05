Logitech G Cloud Gaming Handheld - przenośna konsola do gier z obsługą Xbox Pass i nie tylko, trafia do Europy

Marka Logitech G ogłosiła właśnie europejską dostępność konsoli Logitech G Cloud. Oprócz Ameryki Północnej i Tajwanu, Logitech G Cloud będzie odtąd dostępny w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Norwegii, Danii, Szwecji oraz Finlandii. Jak więc widać nam, Polakom, pozostaje jedynie jakaś forma sprowadzenia z za granicy. Urządzenie wyceniono na 350 dolarów / 359 euro i od 22 maja 2023 r. dostępne będzie w oficjalnym internetowym sklepie producenta, jak i na Amazonie.

Logitech G Cloud Gaming Handheld został przygotowany we współpracy z Tencent Games i obsługuje chmurowe granie z wykorzystaniem subskrypcji takich jak Xbox Game Pass Ultimate i NVIDIA GeForce NOW. Gracze mogą ponadto lokalnie, strumieniowo przesyłać obraz gry z konsoli Xbox oraz ze Steama (z pomocą SteamLink). Jak można się domyślać, konsola oferuje także granie w produkcje mobilne ze sklepu Google Play. Urządzenie pracuje bowiem na ośmiordzeniowym układzie Qualcomm Snapdragon 720G.

Kolejne punkty specyfikacji urządzenia to 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, odświeżaniu 60 Hz i maksymalnej jasności 450 nitów. Za dźwięk odpowiadają głośniki stereo, dwa mikrofony, wsparcie dla kodeka aptX oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm jack. W specyfikacji natkniemy się także na Bluetooth w wersji 5.1, WiFi w wersji 802.11a/b/g/n/ac oraz akumulator o pojemności 23,1 Wh. Konsolka na terenie USA trafiła do przedsprzedaży jesienią tamtego roku w cenie 299 dolarów, a kilka tygodni później do sprzedaży regularnej w cenie 350 dolarów.

Co ciekawe, od momentu wystartowania sprzedaży w USA, producent zdołał dodać do konsoli kilka przydatnych funkcji, a wszystko to w oparciu o dotychczasowe opinie konsumentów. Udostępniono więc możliwość mapowania wszystkich fizycznych przycisków do wybranych punktów na ekranie, dzięki czemu można już grać także w produkcje mobilne nieobsługujące kontrolerów. Można także samodzielnie dostosowywać czułość analogów, jak i spustów. Co ważne, pojawiła się również obsługa Shadow Cloud Computing, umożliwiająca wirtualizację komputera za pomocą aplikacji Shadow PC.

Źródło: Logitech