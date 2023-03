Test myszki Logitech Lift – pionowy, ergonomiczny gryzoń, który występuje także w wersji dla leworęcznych

Logitech Lift – mysz stworzona po to, by odciążać nadgarstki osób pracujących przy komputerze. Gdy jesteśmy młodzi, a także gdy przed PC nie spędzamy zbyt wiele czasu, korzystać możemy z powodzeniem z każdej myszy, klawiatury czy komputerowego krzesła. Jednak z czasem zaczynamy dostrzegać, że setki kilometrów "przejechane" na zwykłej myszce powodują dyskomfort ręki, podobnie zresztą jak użytkowanie wysokich klawiatur bez podpórek pod nadgarstki. Nie wspominając już o krzywdach, które robią nam pseudoergonomiczne fotele.

Autor: Ewelina Stój

Dopiero gdy powyższe scenariusze zaczynają się urzeczywistniać i zapadamy na zespół cieśni nadgarstka, problemy ze stożkami rotatorów barku czy inne cuda-wianki, dopiero wtedy zaczynamy upatrywać przyczynę w setkach godzin spędzonych w spiętej, nienaturalnej pozycji, i dopiero wtedy zaczynamy szukać ratunku. Jednym z nich są pionowe, inaczej wertykalne myszki pokroju Logitech Lift. Dzięki temu, że nasza dłoń układa się na nich w nieco inny sposób, dochodzi do "otwarcia" przedramienia, natychmiastowej ulgi i – w dłuższej perspektywie – dużo mniejszej męczliwości dłoni, która często prowadzi do patologii. Sens używania myszek pionowych, czy też takich wyposażonych w trackball (co osobiście robię na co dzień) nie podlega dziś już żadnym wątpliwościom. Pozostaje tylko sprawdzić, czy konkretny model jest po prostu warty zakupu. Dziś przyjrzymy się więc modelowi Logitech Lift – co ciekawe – w odsłonie dla osób leworęcznych (praworęczna także jest w sprzedaży).

Logitech Lift to jedna z ciekawszych pionowych myszek na rynku. Nie należy do tanich, jednak oferuje możliwości, których tańsza konkurencja nie ma. Jakie dokładnie są to możliwości i jak generalnie sprawuje się myszka? O tym wszystkim doczytacie już na kolejnych stronach niniejszej recenzji.

Osoby, które śledzą technologiczne nowinki, prędko spostrzegą, że Logitech Lift to następca modelu Logitech MX Vertical, który recenzowaliśmy przed trzema laty. Tym jednak razem otrzymujemy zasilanie nie akumulatorowe, a bateryjne (1x AA dołączone do zestawu), przy czym bateria ta ma pozwalać aż na dwa lata pracy. Mysz mierzy 71 x 70 x 108 mm (wys. x szer. x gł.) przy wadze ok. 129 g, a współpracuje z systemami takimi jak Windows 10 (wzwyż), macOS 10.15 (wzwyż), iPadOS 14 (wzwyż), Linux, Android 8 (wzwyż) oraz Chrome OS, przy czym w tym ostatnim wypadku producent sugeruje posiłkowaniem się raczej łącznością Bluetooth. Jak już wspomniałam, model dostępny jest zarówno w wersji praworęcznej, jak i leworęcznej (Logitech Lift Left). Co więcej, możemy go nabyć nie tylko w grafitowej wersji kolorystycznej, ale także w białej (lekko "przybrudzonej") oraz różowej. Regularna cena gryzonia wynosi co prawda 349 zł, jednak jeśli dobrze poszukamy, to da się go kupić za ok. 50 zł mniej. Jeśli chodzi o inne istotne zmiany względem modelu MX Vertical, to trzeba też wspomnieć, że Lift nie działa przewodowo (bo i nie potrzeba tu żadnego złącza), ale posiada tzw. "rozpędzającą się" rolkę.