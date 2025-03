Light of Motiram - tak prezentuje się klon Horizona. 16-minutowy materiał prezentujący rozgrywkę

Jeżeli ktoś z Was uważał, że Palworld od zespołu Pocket Pair przynajmniej pod wieloma względami weszło na szczyty kopiowania rozwiązań ze znanego tytułu, no to chyba czas na podbicie stawki. Studio Polaris Quest najwyraźniej uznało, że nie zostanie w tyle i od kilku dni wiemy, że na komputery osobiste, konsole Sony aktualnej generacji oraz urządzenia mobilne (iOS/Android) trafi projekt aż nazbyt przypominający serię Guerilla Games.

Light of Motiram jest nadchodzącym klonem Horizon, gdzie przyjdzie nam przetrwać w wypełnionej mechanicznymi bestiami dziczy.

Wyobraźcie sobie postapokaliptyczny świat, w którym cywilizacja ludzka upadła, pozostawiając niemal całkowicie pozbawione technologicznych zdobyczy niedobitki, a po planecie kroczą mechaniczne stwory nawiązujące do zwierząt. Moment, właściwie nie musicie sobie tego wyobrażać, bo na przestrzeni poprzednich lat pojawiła się seria dosyć wyczerpująco ukazująca takową rzeczywistość - i nazywa się Horizon. Chińczycy z Polaris Quest chyba pozazdrościli twórcom Palworld i postanowili "przepisać pracę domową" od Guerilla Games.

Trzeba przyznać, że spora część aspektów rozgrywki wygląda praktycznie tak, jakbyśmy oglądali jakiś tani spin-off historii Aloy. Duży nacisk położony jest naturalnie na aspekt survivalowy. Pozyskujemy różnorakie surowce do tworzenia przydatnych budowli, dbać należy również o pożywienie. No i nie zabraknie przy tym toczenia starć z mechazwierzętami - czasem naprawdę dużymi. Nie ma się co dziwić, że Light of Motiram pojawi się także na mobilnym sprzęcie, bo faktycznie wygląda to jak gra przeznaczona właśnie na komórki. Data premiery nie została jeszcze podana, więc Guerilla ma jeszcze sporo czasu na rozważenie ewentualnego pozwu.

Źródło: Gematsu