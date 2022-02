Lian Li A4-H2O - kolejna obudowa typu small form factor na rynku. Estetyczny malec z GPU montowanym pionowo

Niewielkie obudowy z miesiąca na miesiąc zyskują coraz większą rzeszę miłośników. Wiedzą to również producenci, stąd cyklicznie w sklepach pojawiają się nowe modele typu small form factor. Najnowszą konstrukcją jest występująca w czerni i bieli obudowa Lian Li A4-H2O przygotowana we współpracy z marką DAN Cases. Co ciekawe, w tej 11-litrowej obudowie znajdzie się miejsce na chłodzenie procesora zestawem AiO (radiator o długości do 240 mm). Kolejne ważne cechy Lian Li A4-H2O to miejsce na karty graficzne o długości do 322 mm, demontowalne wszystkie (prócz tyłu oczywiście) panele oraz obecność risera w wariancie PCIe 3.0 lub PCIe 4.0. To właśnie w zależności od tego, na jaką wersję risera się zdecydujemy, za obudowę zapłacimy około 470 lub 650 złotych.

Lian Li A4-H2O to kolejna obudowa typu small form factor. Konstrukcja trafiła już do przedsprzedażach w dwóch wersjach kolorystycznych oraz z dwoma wersjami risera - na PCIe 3.0 oraz 4.0.

Lian Li A4-H2O to obudowa mierząca 244 x 140 x 326 mm (wys. x szer. x gł.), przy wadze 3,5 kg. Całość wykonano przy użyciu anodowanego aluminium oraz stali SPCC. Jak można się spodziewać, "buda" pomieści płyty główne w formacie Mini-ITX, jest też miejsce na trzyslotowe GPU o długości maksymalnej 322 mm, chłodzenie AiO o długości (radiator) do 240 mm i grubości do 55 mm, a także na zasilacze w standardzie SFX lub SFX-L. Panel I/O umieszczono ciekawie, bo na lewym boku obudowy tuż przy jej krawędzi. Oddano tu do dyspozycji jedno złącze USB 3.0 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa złącza audio oraz przycisk Power.

Jak już wspomnieliśmy, obudowa jest dostępna w wersji z riserem PCIe 4.0 jak i 3.0. Karty graficznej, ze względu na zabudowę konstrukcji nie zamontujemy mianowicie w tradycyjny sposób, zostanie nam więc tylko "przedłużka" pod postacią risera i montaż boczny. Jeśli zaś chodzi o montaż dysków / nośników 2,5-calowych, to przewidziano na nie wyłącznie jedno miejsce. Co ważne, w zasadzie wszystkie panele boczne są zdejmowalne (góra, przód i boki), co zawsze przyspiesza i ułatwia montaż i demontaż podzespołów. Obudowa jest już dostępna w przedsprzedaży, a do sklepów trafi ostatecznie 26 lutego.

