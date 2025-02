Konsola Xbox to teraz smartfon, gogle VR i PC. Gry w chmurze to przyszłość, a konsole wcale nie są tu niezbędne

Gamingowa marka od Microsoftu, czyli Xbox, zaczęła właśnie nową kampanię pod nazwą "This Is an Xbox". Jej tematem przewodnim jest to, że tytułową konsolą Xbox jest dziś naprawdę wiele urządzeń: od smartfonów i tabletów, po gogle VR i segment Smart TV. Nie oznacza to jednak, że marka przestała pracować nad autorską przenośną konsolą, czy też przyszłymi generacjami konsol stacjonarnych. Natomiast skupi się na tym, aby gracze mogli zagrać na większej liczbie urządzeń.

fot. Pexels (may day.ua)

Aktualnie coraz więcej osób ma dostęp do szybkiego łącza internetowego, a usługi gier w chmurze trafiają na jeszcze większą liczbę urządzeń. Z platformy Xbox Cloud Gaming można skorzystać już na goglach Meta Quest, urządzeniach z systemami Android i iOS, segmencie Smart TV od Samsunga, a nawet na niektórych monitorach. Prawda jest bowiem taka, że marka Xbox notuje wzrost liczby graczy właśnie na tym polu oraz na PC. Nowa kampania skupia się więc na tym, aby gracze mogli zanurzyć się w swoich ulubionych tytułach na szerszej gamie sprzętów niż do tej pory. W wywiadzie dla RollingStone Phil Spencer powiedział jednak: „Zdecydowanie stworzymy więcej konsol i innych urządzeń w przyszłości”.



Phil Spencer, fot. YouTube (Xbox)

Do wspomnianych „innych urządzeń” zalicza się również przenośna konsola, która może (ale nie musi) oznaczać konkurencyjnego handhelda np. dla ASUS-a ROG Ally (informacja ta została potwierdzona w wywiadzie prowadzonym przez redakcję Bloomberg, natomiast mowa o fazie prototypowej, więc na finalne urządzenie przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać). Wiemy także, że Phil Spencer nie stawia żadnych granic, jeśli chodzi o dostępność gier marki Xbox na innych konsolach (nie jest jednak powiedziane, że nagle wszystkie gry ekskluzywne trafią na konsole od Sony). Nie powinniśmy przy tym oczekiwać, że wkrótce nadejdzie odświeżona wersja konsol Xbox Series S|X na wzór Sony PlayStation 5 Pro, gdyż „dziś ciężej wykazać korzyści” z trochę udoskonalonego urządzenia, które nie zapewni dużo lepszych wrażeń w grach.

Źródło: Rolling Stone, fot. mobilna Pexels (Anthony :))