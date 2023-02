Komisja Europejska kontra TikTok. Urzędnicy muszą usunąć aplikację na urządzeniach z dostępem do danych pracowniczych

TikTok nie ma ostatnio dobrej passy - co chwila krytykowane są kolejne aspekty aplikacji. Jedni zwracają uwagę na szkodliwy system prezentowania treści (szczególnie dla najmłodszych odbiorców), inni skupiają się na pochodzeniu aplikacji i jej algorytmach podpowiadających materiały. Są też tacy, którzy biorą pod lupę przesyłanie danych osobowych użytkowników. Działania te mają wydźwięk oficjalny z uwagi na kwestie bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z informacjami serwisu POLITICO, od 15 marca 2023 roku urządzenia zawierające aplikację TikToka przestaną być uznawane za zgodne z zasadami polityki wewnętrznej Komisji Europejskiej. Ruch eurourzędników stanowi przejaw zarówno dbałości o bezpieczeństwo, jak i rosnącego napięcia między krajami zachodnimi a Chinami. To pierwszy taki zakaz w KE.

Głównym powodem decyzji Komisji Europejskiej pozostają kwestie bezpieczeństwa. Obawy związane z nadmiernym pobieraniem danych przez aplikację w istocie dotyczą potencjalnego szpiegostwa ze strony Chin i partii rządzącej. Nie podano szczegółów analiz stojących za restrykcjami. Urzędnicy muszą odinstalować problematyczne oprogramowanie najpóźniej do dnia 15 marca 2023 roku, chociaż zachęca się, by uczynić to jak najszybciej. W najbliższym czasie do Komisji Europejskiej zapewne dołączą pracownicy Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz pozostałych unijnych instytucji. Co do telefonów prywatnych zasada jest prosta - w przypadku zainstalowanego TikToka nie można mieć jednocześnie obecnych aplikacji związanych z obowiązkami zawodowymi.

Działania podjęte przez Komisję Europejską podążają za podobnymi działaniami niektórych krajów. Stany Zjednoczone już w grudniu 2022 zakazały instalacji oprogramowania ByteDance (właścicieli TikToka) na urządzeniach rządowych. W Unii Europejskiej Dania i Holandia jako pierwsze podjęły się regulacji zawartości telefonów urzędniczych. CEO chińskiego biznesu, Shou Zi Chew, będzie mierzyć się w najbliższym czasie z trudnymi pytaniami ze strony przedstawicieli krajów zachodnich (na przykład w marcu przed amerykańskim Kongresem - w podobny sposób jak w przeszłości między innymi Mark Zuckerberg). Wielka Brytania z kolei zamknęła parlamentarne konto w sierpniu 2022 roku. Również europejski organ ochrony danych w Irlandii prowadzi śledztwo przeciw TikTokowi na podstawie przepisów RODO.

Jak już wcześniej wskazywaliśmy na PurePC, ByteDance reaguje na działania oficjeli. W szczególności w kontekście UE niepokojące było przyznanie ze strony przedsiębiorstwa, że niektórzy pracownicy w Chinach mieli dostęp do danych europejskich użytkowników. W odpowiedzi na oskarżenia TikTok proponuje większą transparentność oraz przeniesienie działania aplikacji na serwery znajdujące się odpowiednio w USA i w Europie. Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji można uznać, że ufność wobec chińskiej technologii i przedsiębiorstw stanowi rozdział zamknięty, a TikTok, jeśli przetrwa, to nie w obecnej postaci.

Źródło: POLITICO