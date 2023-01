Komisja Europejska ogłosiła porozumienie z Amazonem w sprawie nielegalnego wykorzystywania niepublicznych danych

Komisja Europejska ogłosiła, że osiągnęła porozumienie z Amazonem w sprawie dochodzeń antymonopolowych, które będą respektować zobowiązania podjęte przez Amazon w prawodawstwie antymonopolowym UE. Wstępne badanie rozpoczęło się w 2018 r., kiedy rozpoczęto dochodzenie w sprawie tego, w jaki sposób Amazon wykorzystywał niepubliczne dane od zewnętrznych sprzedawców na swojej platformie, aby przynosić korzyści własnej firmie jako sprzedawcy detalicznemu.

Sedno obaw koncentrowało się na tym, w jaki sposób Amazon był w stanie uzyskać nieuczciwą przewagę dzięki wglądowi w duże zbiory danych jako właściciel rynku, takie jak optymalizacja własnych cen lub decydowanie, jakie nowe produkty wprowadzić na rynek i kiedy.

Sonda przekształciła się w formalne dochodzenie w następnym roku, zanim KE wydała Amazonowi bezpośrednie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w 2020 r. Europejska szefowa ds. konkurencji Margrethe Vestager powiedziała wówczas, że Amazon prawdopodobnie nadużywa swojej pozycji rynkowej na największych europejskich rynkach we Francji i Niemczech i „nielegalnie zakłócał” konkurencję poprzez wykorzystywanie danych handlowców. W tym samym czasie KE ogłosiła drugie dochodzenie w sprawie tego, w jaki sposób Amazon faworyzował własny biznes pod względem zasad, które ustalił dla sprzedawców, aby byli prezentowani w bardzo pożądanym „buy box” i programie lojalnościowym Prime. Komisja dodała, że ​​Amazon najwyraźniej faworyzował własne produkty, a także sprzedawców korzystających z usług logistycznych i dostawczych Amazona.

W międzyczasie Amazon złożył propozycje uspokojenia organów regulacyjnych, próbując zakończyć dochodzenie wcześniej, w tym zobowiązania do: zaprzestania wykorzystywania niepublicznych danych od sprzedawców na rynku; traktować wszystkich sprzedawców jednakowo, niezależnie od tego, czy płacą za usługi logistyczne Amazona; pozwolić sprzedawcom Prime wybrać dowolnego przewoźnika dla swoich dostaw. Komisja została jednak wezwane przez organizacje pozarządowe, związki zawodowe i grupy zajmujące się prawami cyfrowymi do odrzucenia tego, co uznały za „słabą” ofertę giganta handlu elektronicznego, argumentując, że Komisja powinna prowadzić śledztwo aż do jego naturalnego zakończenia, co może ostatecznie wiązały się z ogromną grzywną.

Komisja stwierdziła, że ​​Amazon wprowadził pewne zmiany do swojej pierwotnej oferty, w tym ulepszenie układu drugiego konkurencyjnego „buyboxa”, który wcześniej zaproponował Amazon, oraz kilka innych zmian, które według niego zwiększą przejrzystość i ochrona danych sprzedawców zewnętrznych na platformie.„ Dzisiejsza decyzja określa nowe zasady prowadzenia przez Amazon działalności w Europie” — zauważyła w oświadczeniu Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej ds. polityki konkurencji. Zobowiązania Prime i „buy box pozostaną wykonalne przez siedem lat, podczas gdy wszystkie pozostałe zobowiązania najwyraźniej wygasną po pięciu latach. Jeśli okaże się, że Amazon naruszył jakąkolwiek część tych zobowiązań w tym okresie, może zostać ukarany grzywną w wysokości 10% swoich globalnych przychodów.

Źródło: TechCrunch, Komisja Europejska