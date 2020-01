Thermaltake: akcesoria gamingowe z podświetleniem RGB Glitz

Podczas targów CES, firma Thermaltake zaprezentowała całą masę nowych urządzeń peryferyjnych dla graczy. Pojawiły się myszy, klawiatury (z lubianymi podkładkami na nadgarstki), podkładki pod myszy i gamingowe headsety. To jednak nie wszystko. W Las Vegas zaprezentowano bowiem również fotel (CyberChair E500) dla tych graczy, którzy nienawidzą... foteli dla graczy. Co mam na myśli? Zupełnie inny design, niż w dziesiątkach znanych nam dziś rozwiązań. Na targach zaprezentowano też gamingowe biurko - ToughDesk 300. Ceny oraz daty dostępności akcesoriów nie zostały jeszcze podane, jednak nowe klawiatury, mysz, biurka i krzesło powinny być dostępne już w lutym.

Zacznijmy od oryginalnie wyglądającej klawiatury TK5 RGB Mechanical Keyboard. Mechanik będzie występował w dwóch wariantach czyli z przełącznikami Cherry MX Blue i Cherry MX Silver. Model zaprojektowano na bazie aluminium (korpus) oraz w oparciu o tzw. "lewitujące keycapy" (wrażenie unoszenia się dzięki podświetleniu LED u podstawy). Klawiatura w zestawie posiada również odczepianą podkładkę pod nadgarstki na bazie syntetycznej skóry. Samą podkładkę (WR1 Wrist Rest) również będzie można nabyć oddzielnie.

Drugą z nowych klawiatur w portfolio firmy jest W1 Wireless Mechanical Keyboard, zbudowana w oparciu o przełączniki Cherry MX Red, Blue oraz Brown. Urządzenie pracuje w łączności przewodowej (USB-C) jak i bezprzewodowej (Bluetooth 4.3, 2.4 GHz). Producent gwarantuje miesiąc pracy na jednym komplecie baterii (2 x 1.5v AAA). Model podobnie jak TK5 RGB wyposażono w dedykowane klawisze multimedialne oraz pokrętło głośności, którego funkcje z całą pewnością będzie można dowolnie edytować.

Kolejnym urządzeniem jest mysz TM5 RGB Mouse w wersji Wired (przewodowa) oraz Wireless (bezprzewodowa). Choć nazwa modelu w obu przypadkach jest identyczna, gryzonie nieco się różnią. Wersja przewodowa otrzyma sensor PMW-3335 (maksymalnie 16 tys. DPI) zaś bezprzewodowa sensor Pixart-3389 (również maksymalnie 16 tys. DPI). Wewnątrz myszy odnajdziemy przełączniki Omron, a - identycznie jak wszystkie podświetlanie urządzenia TT - wmontowane podświetlenie zsynchronizujemy z pozostałymi gadżetami Thermaltake. Do myszki zawsze będziemy mogli dokupić sobie iluminujące pełną paletą RGB MB1 RGB Mouse Bungee (zacisk do przewodu).

Firma zaprezentowała również aż 6 modeli słuchawek (w tym jedne douszne Isurus Pro V2 Earbud). Wszystkie zbudowano w oparciu o 50-milimetrowe przetworniki, a wybrane modele cechują się również dźwiękiem przestrzennym 7.1 czy wbudowanymi presetami audio. Wśród listy słuchawek znajdzie się również coś dla tych osób, które nie przepadają za podświetleniem LED. Modele TH5 oraz Shock XT to urządzenia w pełni pozbawione tego modnego dziś elementu. Wraz z prezentacją słuchawek nie mogło zabraknąć stojaka z aluminium (HS1 RGB Headset Stand) wyposażonego w HUB z dwoma portami USB 3.0 oraz złączem 3.5 mm jack.

Na koniec przyjrzyjmy się "większym gabarytom". Thermaltake zaprezentowało mianowicie gamingowy, aluminiowy fotel 4D CyberChair E500, zbudowany w oparciu o siatkę i kółka dostosowane zarówno do miękkich jak i twardych powierzchni. Wygląda on bardziej jak ergonomiczny fotel biurowy, co może przypaść do gustu wielu graczom. Na końcu mamy jeszcze dwa modele biurek dla graczy. ToughDesk 300 RGB to model o wymiarach 160 cm x 80 cm z regulacją wysokości od 70 do 110 cm od ziemi. Biurko oferuje też system zarządzania kablami. Z kolei model Level 20 RGB BattleStation Gaming Desk pozbawiono tegoż elementu, jednak dodano sporą, okalającą blat listwę LED.

