Kingpin: Reloaded - na rynek wchodzi zremasterowana wersja kontrowersyjnego klasyka

Niejeden z nas pamięta przełom XX i XXI wieku, gdy roiło się od pierwszych głośnych tytułów, które naprawdę odbijały się szerokim echem w pozabranżowych dyskusjach. Tak, chodzi mi przede wszystkim o epatujące brutalnością gry, w jakie młodzi ludzie zagrywali się w swoich pokojach, a ci nieco starsi narzekali na nie, z niektórych czyniąc kozły ofiarne w trakcie rozmów o deprawacji młodzieży. Bez wątpienia Kingpin należał do absolutnej czołówki w tym względzie.

Dziś po długim czasie oczekiwania na komputerach osobistych pojawi się zremasterowana wersja Kingpin: Life of Crime.

Pod koniec czerwca 1999 roku studio Xatrix wespół z wydawcą Interplay Entertainment wydało Kingpin: of Crime. Bazujący na podkręconym silniku drugiego Quake'a FPS wprowadził nas do Wind City - fikcyjnego miasta łączącego w sobie takie motywy noir czy wiele typowo futurystycznych akcentów, co dało podłoże pod niezwykle bezlitosną, dystopijną rzeczywistość. Wcielamy się tam w zdradzonego gangstera. Jego celem numer jeden staje się wywarcie krwawej zemsty na byłych kompanach, którzy się od niego odwrócili.

Niekonwencjonalna gangsterska pozycja formalnie była grą tylko i wyłącznie dla osób dorosłych, ale jak to zwykle bywa, zagrywało się w nią mnóstwo małolatów, co oczywiście spotkało się z masą kontrowersji, a nawet w pewnych miejscach zabroniono jej dystrybuowania. Nie przeszkodziło to bynajmniej w zyskaniu popularności - wręcz przeciwnie. Swoboda eksploracji świata, niezły model strzelania, możliwość rozmowy z innymi postaciami, a nawet włączenia ich do naszej grupy, ale nade wszystko tona brutalności i wulgaryzmów - to wszystko pojawi się dziś wieczorem na Steamie (konsolowcy jeszcze zaczekają) ze zbalansowanymi elementami rozgrywki, obsługą nowoczesnych monitorów czy dwoma trybami (Classic i Enhanced). Nie wygląda to niestety na jakiś kompleksowy remaster, ale przynajmniej powinien zadziałać na dzisiejszym sprzęcie. Poniżej drobna próbka pochodząca z trailera, który ukazał się tej jesieni:

Źródło: Steam