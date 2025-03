Kingdom Come: Deliverance 2 - twórcy udostępniają ponad 40 minut rozgrywki, w tym efektowne oblężenie

Studio Warhorse nie ma specjalnego ciśnienia na premierę swojej gry. Druga część koniec końców bardzo udanego tytułu (choć z dość trudnym, pełnym bugów startem) najpewniej pojawi się w lutym przyszłego roku. Ale to nie znaczy, że czescy deweloperzy milczą w tej kwestii. Materiałów nadal dostajemy sporo, teraz zaś otrzymaliśmy jeszcze jeden ukazujący czystą rozgrywkę. Dzięki temu mamy już całkiem niezłe pojęcie, jak bardzo rozwinęła się obrana formuła.

Kingdom Come: Deliverance 2 otrzymał kolejne wideo, w którym zobaczyliśmy intensywny początek gry.

W zasadzie już teraz wiemy, że to raczej będzie kawał porządnej gry - o czym przekonało się na własnej skórze już sporo osób. Sami zresztą zdążyliśmy to wstępnie sprawdzić. Praktycznie wszystko wskazuje na to, że Kingdom Come: Deliverance 2 będzie bardziej ewolucją aniżeli rewolucją, rozbudowując to, co jest tak dobrze znane z poprzednika. Na pewno sporo lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o oprawę. Nie znamy jeszcze wymagań sprzętowych, ale twórcy chwalili się w przeszłości, że sprzęt z kartą graficzną NVIDIA RTX 4080 może wyciągnąć 60 klatek na sekundę w 4K w wysokich ustawieniach. A poniżej rzeczony materiał:

Po krótkim wstępie zostajemy wrzuceni w sam środek oblężenia. Wygląda na to, że twórcy zastosują typowy manewr polegający na jak najszybszym zaangażowaniu gracza w daną intrygę, by następnie przerzucić nas w nieco spokojniejszy okres. Ale i dalej w życiu Henry'ego dziać się będzie sporo więcej niż w nieomal leniwym wstępie do "jedynki". Co istotne, wydaje się, że udało się w miarę porządnie przygotować kontynuację tak, by zaangażowała fanów serii, jak i tych, którzy dopiero co stawiać będą tam pierwsze kroki - bo i takich przecież nie braknie.

Źródło: DSOGaming