Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition tylko dla dziennikarzy i twórców... przynajmniej w momencie premiery

Dzisiaj pojawiły się pierwsze testy karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 - wersji Founders Edition bądź niereferentów, których cena jest zgodna z oficjalnie obowiązującym MSRP. Wydajność jest ponownie rozczarowująca, ponieważ w wielu grach GeForce RTX 5070 nie jest w stanie wyprzedzić chociażby GeForce RTX 4070 Ti. Dostępność od jutra prawdopodobnie również będzie rozczarowująca. Przynajmniej w kontekście wersji Founders Edition.

Przynajmniej przez jakiś czas jeszcze nie będzie można myśleć o zakupie karty NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition. Jak poinformował Andreas Schilling na portalu X, karty NVIDII pojawią się w sprzedaży w późniejszym czasie (ale nadal w marcu, najpewniej w okolicach trzeciej dekady miesiąca). Pierwsza partia została zaoferowana testerom oraz influencerom internetowym. Problem z dostępnością najnowszego Foundersa będzie dotyczył całego świata, a nie tylko niemieckiego rynku, co Andreas również potwierdził w dalszych wiadomościach na X.

You think you can buy a GeForce RTX 5070 Founders Edition tomorrow? No, NVIDIA told us 2 1/2 hours before review drop:



"The RTX 5070 Founders Edition will be available later in March." pic.twitter.com/8BntkzNc7T