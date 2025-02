Karty graficzne Intel Battlemage powinny zostać zaprezentowane w grudniu. Firma pracuje także nad układami Celestial

Intel nie ma za sobą łatwego okresu - problemy z procesorami 13. i 14. generacji oraz nieudana premiera układów Arrow Lake wpłynęła bardzo niekorzystnie na notowania przedsiębiorstwa. W tym roku czeka nas jeszcze jedna premiera, tym razem związana z kartami graficznymi. Już od dawna czekamy na zapowiedź i sklepowy debiut modeli, które zastąpią obecne karty Intel ARC A380, ARC 750 czy ARC A770. Wygląda na to, że wkrótce w końcu doczekamy się konkretów w tym temacie.

W sieci pojawiły się doniesienia, sugerujące zapowiedź kart graficznych z generacji Intel Battlemage. Prezentacja miałaby się odbyć w grudniu tego roku, co wydaje się rozsądnym posunięciem. W styczniu pojawią się nowe karty NVIDIA GeForce RTX 5000 oraz AMD Radeon RX 8000, toteż najlepszym rozwiązaniem dla Intela jest jak najszybsze wprowadzenie swoich modeli kart, zanim konkurencja zaprezentuje nowe generacje, zapewne wypadające znacznie lepiej pod kątem wydajności. Nowe karty Intela wykorzystują architekturę Xe2, tą samą, którą wprowadzono w zintegrowanych układach Intel ARC A130V i ARC 140V w procesorach Lunar Lake. Cechuje się ona przede wszystkim wyraźnie lepszą efektywnością energetyczną w porównaniu do układów z serii Alchemist.

Intel nie zamierza (przynajmniej na razie) rezygnować z działu kart graficznych - według jednego z informatorów obecnie nadal planowane są desktopowe karty z serii Celestial. Prawdopodobnie jednak segment ten nie będzie dłużej priorytetem dla Intela. Już podczas ostatniego sprawozdania finansowego wskazano, iż dla firmy ważniejsze będzie regularne wprowadzanie nowych rozwiązań dla segmentu zintegrowanych rozwiązań.

Nah, they still have plans for DGPUs after Battlemage