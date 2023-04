Jim Keller przewiduje, że architektura RISC-V dogoni tradycyjne CPU w 2025 roku, a AMD Zen 5 zyska ogromny przyrost wydajności

Jim Keller to obecny CEO firmy Tenstorrent, wieloletni inżynier amerykańskiej firmy AMD i jeden z twórców architektury AMD Zen, jak i współtwórcą kolejnych jej ewolucji w postaci Zen 2 i Zen 3. Przewiduje on osiągi przyszłej mikroarchitektury AMD Zen 5 oraz jakiej wydajności możemy się spodziewać w 2025 roku po chipach Tenstorrent Ascalon 1.9 oraz Ascalon 2.2 opartych na technologii RISC-V, i które za kilka lat mają dogonić klasyczne procesory x86.

Jim Keller zapowiada, że mikroarchitektura AMD Zen 5 przyniesie wzrost wydajności o nawet 30% względem Zen 4, a chipy nadchodzącej generacji mają być najwydajniejszymi w 2025 roku. Dodaje również, że procesory Tenstorrent Ascalon RISC-V dogonią tradycyjne układy x86 pod kątem wydajności w profesjonalnych aplikacjach.

Jim Keller zapowiada, że rdzeń oparty na mikroarchitekturze AMD Zen 5 będzie nawet o 30% wydajniejszy w porównaniu do rdzenia Zen 4. Według Kellera, procesory EPYC oparte na Zen 5 mają być najwydajniejszymi układami dla serwerów w 2025 roku. Ma to być największy przyrost wydajności spośród wszystkich dotychczasowych procesorów AMD EPYC. Mikroarchitektura ma dzielić się na trzy segmenty: Zen 5 (konsumenckie, HEDT oraz dla serwerów), Zen 5 3D V-Cache (konsumenckie oraz serwerowe) oraz Zen 5C (energooszczędna wersja Zen 5). AMD EPYC z rodziny Turin mają osiągać taktowanie na poziomie 4 GHz lub wyżej (dużo będzie zależeć również od możliwości litografii TSMC N3 i N4, które będą wykorzystane do produkcji procesorów), dzięki czemu układy AMD miałyby być wydajniejsze od konkurencyjnych modeli Intel Emerald Rapids, o ile taktowanie pozostanie na tym samym poziomie co w serii Sapphire Rapids. Pobór mocy nowych chipów również ma być zbliżony do obecnych układów AMD, co byłoby zasługą procesów technologicznych N4 oraz N3 firmy TSMC.

Tenstorrent przedstawił na indyjskim szczycie RISC-V informacje o nadchodzących chipach Ascalon 1.9 i Ascalon 2.2. Mają one działać z częstotliwością 3,80 GHz i z TDP na poziomie około 200 W. Będą to procesory dedykowane przede wszystkim zastosowaniom serwerowym, mające stanowić konkurencję na tym polu. Jak zapowiada Jim Keller, układy Ascalon mają dogonić klasyczne procesory x86 już w 2025 roku. Warto dodać, że wszystkie szacunki wydajności firmy Tenstorrent zostały oparte na bazie wydajności w specjalistycznym oprogramowaniu SPEC2K17INT z zastosowaniem liczb całkowitych. Okazuje się jednak, że benchmark ten, choć stosowany powszechnie do oceny wydajności w ekosystemie serwerów, może nie być w pełni wiarygodny dla rzeczywistych obciążeń. Dlatego zalecamy pewną dozę powściągliwości wobec powyższych doniesień. Faktem jednak pozostaje to, że RISC-V w kolejnych latach może stać się realną alternatywą dla procesorów opartych na architekturze x86.

