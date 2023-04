AMD Ryzen 5 7540U - niskonapięciowy procesor Zen 4 z układem graficznym Radeon 740M

W tym miesiącu na rynku pojawią się pierwsze notebooki z procesorami AMD Ryzen 7040HS z rodziny APU Phoenix. Wykorzystują one mikroarchitekturę Zen 4 dla rdzeni CPU oraz architekturę RDNA 3 dla zintegrowanych układów graficznych. AMD pracuje również nad niskonapięciowymi jednostkami z literką U w nazwie, jednak w tym wypadku nie wiemy wciąż kiedy układy zostaną oficjalnie ogłoszone. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat kolejnego z takich procesorów - AMD Ryzen 5 7540U.

AMD Ryzen 5 7540U to kolejny procesor Zen 4 z serii APU Phoenix, nad którym pracuje firma. Właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły specyfikacji.

W bazie programów BAPCo oraz Nero pojawiły się pierwsze wzmianki na temat procesora AMD o kodowym oznaczeniu 100-000000966-50_Y. Mowa w tym wypadku o 6-rdzeniowym i 12-wątkowym układzie Ryzen 5 7540U. To trzeci, po Ryzen 7 7840U oraz Ryzen 5 7640U, procesor Zen 4 należący do niskonapięciowej serii Phoenix-U. Nad implementacją układu do laptopów pracuje m.in. ASUS (ROG Flow X13, wpis z Nero) oraz Lenovo (wpis z BAPCo). Część szczegółów dotyczących specyfikacji pozostaje nieznana, ale z pewnością należy się liczyć z niższymi zegarami w stosunku do Ryzen 5 7640U (3,5 GHz bazowe oraz do 4,9 GHz w Turbo). TDP pozostaje natomiast na poziomie 15 W z możliwością konfigurowania do 28 W.

Pewną różnicą względem wspomnianego układu APU jest również zintegrowany układ graficzny. O ile Ryzen 5 7640U posiada jednostkę Radeon 760M, tak w przypadku Ryzena 5 7540U będzie to już Radeon 740M. Ten pierwszy wyposażono w 8 aktywnych bloków CU, opartych o architekturę RDNA 3. W przypadku drugiego z wymienionych iGPU nie powinniśmy oczekiwać więcej niż 6 bloków CU o niższym taktowaniu. Pozostaje mieć nadzieję, że AMD niedługo potwierdzi specyfikację oraz datę premiery niskonapięciowych procesorów APU Phoenix.

