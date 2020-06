Jaka pamięć RAM do Intel Core i9-10900K? Test DDR4 2133-4000 MHz

Szybki wielordzeniowy procesor, wypasiona płyta główna, pieruńsko wydajna karta graficzna, potężny zasilacz i system chłodzenia - kiedyś te komponenty stanowiły wyznaczniki komputera do grania i/lub podkręcania. Jednak w kosztorysie często brakowało odpowiednich pamięci operacyjnych, których udział w powiększaniu klatek na sekundę dopiero niedawno przestał być ignorowany. Producenci RAM dostarczają dzisiaj moduły o bardzo wysokich taktowaniach, zaś korzyści wynikające z optymalnie dobranych MHz / CL odczują zwłaszcza posiadacze mocnych procesorów m.in. takich potworków jak flagowy przedstawiciel rodziny Comet Lake - Intel Core i9-10900K. Zobaczcie jak skaluje się wydajność jednostki w towarzystwie DDR4 HyperX Predator pracujących z częstotliwościami 2133-4000 MHz.

Autor: Sebastian Oktaba

Desktopowe wersje procesorów Intel Comet Lake wylądowały na sklepowych półkach, kompleksowe testy nowych jednostek czekają w sekcji artykułów PurePC, jednak kwestii wydajności całej platformy LGA 1200 to oczywiście nie wyczerpuje. Procedura pomiarowa została celowo ograniczona do jednego zestawu RAM (3200 MHz CL16), aby zachować spójność wyników i możliwość bezpośredniego porównywania różnych generacji. Tymczasem w sklepach znajdziemy znacznie więcej kompletów RAM działających na różnych ustawieniach. Jak wygląda wpływ taktowania pamięci na wydajność Intel Core i5-10600K już sprawdziłem, natomiast dzisiaj na warsztat wziąłem najmocniejszego reprezentanta rodziny Comet Lake - Intel Core i9-10900K. Procesor został podkręcony do 5100 MHz, dlatego w połączeniu z modułami HyperX Predator pozwoli sprawdzić nie tylko skalowanie z zegarami RAM, ale również wybadać czy GeForce RTX 2080 Ti nie będzie wąskim gardłem dla takiego zestawu. Platforma LGA 1200 pozwala osiągać bardzo wysokie taktowania DDR4 bez żadnych kompromisów (tzn. trybów asynchronicznych), będąc idealnym środowiskiem do przeprowadzenia takiego eksperymentu.

Dzisiaj sprawdźmy jak Intel Core i9-10900K, aktualnie najszybszy procesor dedykowany graczom, potrafi wykorzystać potencjał tkwiący w szybszych pamięciach. Wszystko na bazie modułów HyperX Predator.

HyperX Predator 4600 MHz CL 19-26-26-46

Porównanie pamięci zostało wykonane na modułach HyperX Predator HX446C19PB3K2 mogących pracować z ustawieniami XMP 4600 MHz CL 19-26-26-46, umożliwiającymi swobodnie manipulowanie timingami oraz częstotliwościami. Wybrane pamięci DDR4 wykorzystują kości Samsung B-Die, podobnie jak większość wysokiej klasy zestawów przeznaczonych dla entuzjastów, będąc zarazem jedynymi z najszybszych dostępnych na sklepowych półkach. Intel Core i9-10900K bezproblemowo startuje z takimi ustawieniami, zaś platforma LGA 1200 teoretycznie pozwala na znaczenie więcej (dzielniki na płytach głównych sięgają wartości 8000 MHz). Niniejsze porównanie miało jednak na celu sprawdzenie ile zyskujemy poprzez zwiększanie zegarów przy identycznych timingach, bo chociaż jest oczywistym, że więcej MHz oznacza wyższą wydajność, pozostaje kwestia ile faktycznie wynosi ów przyrost. Kompleksowe zestawienie odpowie również na pytanie gdzie znajduje się tzw. złoty środek. Ostatecznie, bardziej opłacalne może okazać się kupno modułów 3200 MHz i kręcenie na 3600 MHz, aniżeli inwestowanie w bardzo drogie pamięci o wysokich nominałach.

Procedura pomiarowa jak zawsze obejmuje pakiet popularnych programów i wymagających gier komputerowych, które stanowią najważniejszy element porównania, bowiem wykorzystując lokacje i produkcje gdzie procesor ewidentnie stanowi bottleneck, wysoko taktowane pamięci pozwalają to zjawisko zniwelować. Jak rzecze stara przepowiednia - strzeżcie się testów wykonywanych w miejscach graficznych! Odnośnie samej metodyki - pomiary wydajności RAM zostały przeprowadzone z taktowaniami od 2133 do 4000 MHz oraz identycznymi opóźnieniami pierwszego rzędu 16-18-18-36-660-2T (jak również w większości drugiego), ustawianymi ręcznie dla wszystkich profilów. Kolejnym etapem sprawdzania wszelkich zależności w poszukiwaniu optimum, będzie zapewne drugi rozdział pt. taktowania vs opóźnienia, który zostały wcześniej przeprowadzony na platformie AM4 (LINK). Jednocześnie nie wykluczam także osobnego poradnika dotyczącego różnic między XMP i szukania najlepszych ustawień na wybranym zestawie DDR4. Najpierw sprawdźmy jednak jak Intel Core i9-10900K, aktualnie najszybszy procesor dedykowany graczom, spożytkować potencjał tkwiący w szybszych pamięciach.