Good Lock to rewelacyjna aplikacja na telefony Samsung. Mało kto ją zna, a jest bardzo przydatna

Samsung jest jednym z największych producentów urządzeń mobilnych na świecie. W skali globalnej zajmuje obecnie drugie miejsce z udziałem około 24% rynku, tuż za Apple (28%), a trzecie miejsce należy do Xiaomi (niespełna 12%). Z ich smartfonów korzysta mnóstwo osób również w Polsce. Swoją popularność zawdzięczają różnym czynnikom, w tym również rzecz jasna marketingowi, ale prawda jest taka, że marka Samsung Galaxy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cieszących się dobrą reputacją. Telefony te działają pod kontrolą systemu Android, ale nie ma on czystej postaci, lecz wyposażony jest standardowo w tak zwaną nakładkę graficzną, czyli interfejs One UI. Oferuje on mnóstwo przydatnych opcji, które wielu użytkownikom w pełni wystarczają. Okazuje się jednak, że tę funkcjonalność można rozszerzyć lub dostosować do swoich potrzeb.

Autor: Tomasz Duda

Jest taka aplikacja na smartfony Samsung, która zmieniła moje podejście do tych urządzeń. Okazała się tak rewelacyjna, że od pewnego czasu jest to pierwsza apka, jaką instaluję na każdym nowym modelu Galaxy. Nosi ona nazwę Good Lock, jest darmowa i pochodzi w zasadzie bezpośrednio od firmy Samsung. Można ją pobrać ze sklepu Galaxy Store. Najciekawsze jest to, że pomimo obecności na rynku już od ładnych paru lat, wielu użytkowników nadal nie ma pojęcia o jej istnieniu lub nigdy z niej nie korzystało. Jak się jednak okazuje: warto! Good Lock w praktyce jest bowiem czymś na kształt pakietu narzędziowego. Sama apka w zasadzie nie robi niczego konkretnego, ale pozwala pobrać garść mniejszych aplikacji (modułów), za pomocą których można dopasować obsługę i wygląd systemu tak, aby korzystało się z niego znacznie lepiej. Może też dodać funkcje, których standardowo nie da się aktywować. Nie będę opisywał każdej z nich dokładnie, lecz skupię się na kilku przykładach. Jednak zdecydowanie polecam instalację tego pakietu i sprawdzenie jego możliwości, bo może się okazać, że dzięki nim polubicie swój smartfon jeszcze bardziej.

W moim odczuciu aplikacja Good Lock dla użytkowników smartfonów Samsung galaxy jest pozycją niemal obowiązkową. Jeśli korzystasz z takiego sprzętu i nigdy nie słyszałeś o tym pakiecie narzędzi, to w stu procentach polecam zapoznać się ze wszystkimi jego możliwościami. Możesz się bardzo pozytywnie zaskoczyć.

One Hand Operation + - uruchamiaj funkcje za pomocą gestów

Pierwszym modułem, który chcę wyróżnić jest One Hand Operation +. Dodaje on na bokach ekranu niewidoczne pola do wykonywania gestów, którym przypisać można różne funkcje. Jak wiadomo, standardowo w systemie damy radę wykonać np. gest cofania (od bocznej krawędzi ku środkowi wyświetlacza), ale OHO+ potrafi o wiele więcej. Nie tylko pozwala wykonać gest w poziomie, ale również ukośnie w górę lub w dół, czyli teoretycznie mamy po trzy rodzaje gestów z każdej strony. Każdemu z tych gestów można przypisać oddzielną funkcję, a tych funkcji jest bardzo wiele. Od uruchamiania aplikacji, narzędzi, wykonywania zrzutów ekranu, ukrywania paska nawigacji, przez tryb obsługi jedną ręką, blokadę obrotu ekranu, zmianę kolorów, wirtualną płytkę dotykową, widżety i inne narzędzia. W dodatku każdy z tych gestów ma oddzielną funkcję dla krótkiego i długiego przeciągnięcia, co daje 2x 6, czyli 12 gestów. Na tym jednak nie koniec. Są też opcje pozwalające np. wyłączyć te gesty, gdy używamy smartfonu w orientacji poziomej lub w konkretnie wybranych aplikacjach. Innymi słowy, możemy to skonfigurować tak, aby nie przeszkadzało w obsłudze wybranych programów lub gier. Dostosujemy też kąty wykonywania gestów, odległość przeciągania, wibracje itp. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to proste narzędzie, ale realnie daje ono duże możliwości.

Sound Assistant - zwiększ głośność na słuchawkach do ponad 100%, dodaj inne opcje

Sound Assistant umożliwi rozbudowanie menu regulacji głośności o dodatkowe funkcje. Możliwe jest choćby zwiększenie maksymalnej głośności do 150% normy i działa to również na słuchawkach Bluetooth. Jeśli więc ktoś narzeka, że jego słuchawki są za ciche, to jest to bardzo prosta metoda, aby sobie z tym poradzić. Można też od razu aktywować korektor dźwięku, włączyć efekty sali koncertowej lub Dolby Atmos, albo skalowanie UHD. Dostępna jest też opcja zmiany wyglądu pasków regulacji głośności (kolory, a nawet animacje). Dla chętnych jest nawet możliwość oddzielnego regulowania głośności w różnych aplikacjach, włączania lub wyłączania różnych alertów na słuchawkach (dzwonek, alarm, powiadomienia) oraz zmiany brzmienia głosu.

LockStar - zmień funkcjonalność ekranu blokady

Czy standardowy ekran blokady wydaje Ci się zbyt prosty i ubogi w funkcje? Jeśli tak, to użyj narzędzia o nazwie LockStar, również zawartego w pakiecie Good Lock. Możesz bez problemu dodawać kolejne widżety, takie jak na zwykłym pulpicie, np. pokazujące stan naładowania akumulatorów w smartfonie, słuchawkach, smartwatchu albo pogodę, odtwarzacz muzyczny, dysk Google i wiele innych. Jest opcja ich automatycznego ustawiania, ale możesz przesuwać je w konkretne miejsce również ręcznie. Można wstawiać też niewielkie naklejki. Ten moduł może wyraźnie rozszerzyć funkcjonalność ekranu blokady i sprawić, że użytkownik będzie miał dostęp do większej liczby informacji, bez odblokowywania wyświetlacza.

NavStar i QuickStar - niższy dolny pasek systemowy, inne przyciski, nowe kolory w menu

Ja zazwyczaj korzystam z gestów do poruszania się po systemie (cofanie, przełączanie aplikacji, wyjście na pulpit), ale część osób woli używać klasycznego paska z przyciskami. Ten pasek może jednak czasami wydawać się zbyt wysoki (zajmuje zbyt dużo miejsca). Ten problem może rozwiązać narzędzie NavStar, które pozwala zmienić wysokość paska w trzech poziomach: wysoki (standardowy), średni lub niski. Każda z tych opcji jest w pełni użyteczna w moim odczuciu. W dodatku obecny jest tutaj również zestaw różnych przycisków, więc jeśli komuś znudziły się te fabryczne, to może zmienić piktogramy. Są też opcje odnoszące się do ukrywania dolnego paska i obsługi gestami. Do tego dochodzi jeszcze narzędzie QuickStar, które przede wszystkim pozwala zmienić kolorystykę górnego menu (wysuwanego), a oprócz tego zmienić gęstość ułożenia elementów w nim zawartych. Możliwe jest również usunięcie zbędnych przycisków z małego, górnego paska (np. sygnału komórkowego, ikony NFC, ikony lokalizacji lub VoLTE).

RegiStar - dopasuj menu ustawień i włącz szybkie akcje

Kolejnym przydatnym modułem jest RegiStar. To prostsze, ale wciąż bardzo przydatne narzędzie, które ma kilka funkcji. Przede wszystkim pozwala przestawić kolejność elementów w menu Ustawień tak, aby użytkownik mógł ustawić je według własnych preferencji. Innymi słowy, jeśli z konkretnych ustawień korzystasz często, to możesz przenieść je wyżej, aby nie musieć przewijać długiej listy, by je znaleźć. Masz je od razu w zasięgu palca. Gdy się już człowiek do tego przyzwyczai, to potem ciężko jest wrócić do kolejności domyślnej (dlatego ja właśnie instaluję Good Lock na każdym urządzeniu Samsung Galaxy, którego używam przez dłuższy czas). A jeśli z pewnych ustawień nie korzystasz wcale, to możesz je ukryć, żeby nie przeszkadzały. Rzecz jasna można tę zmianę równie łatwo cofnąć. Kolejną rzeczą jest możliwość wywołania konkretnych funkcji poprzez dwukrotne lub trzykrotne stuknięcie palcem w tył obudowy telefonu. Możesz w ten sposób zapisać zrzut ekranu, włączyć wybraną aplikację, wyświetlić powiadomienia, cofnąć itp. Trzecia funkcja jest podobna, lecz polega na uruchamianiu funkcji poprzez przytrzymanie przycisku zasilania. Pozwala to np. szybko aktywować latarkę, bez patrzenia na wyświetlasz telefonu, ewentualnie włączyć aplikację, wyłączyć dźwięki itp.

Edge Touch i Nice Shot - blokada dotyku na krawędziach i opcje screenshotów

Dwa kolejne małe narzędzia to Edge Touch oraz Nice Shot. Pierwsze z nich robi w zasadzie tylko jedną rzecz: pozwala ustawić tak zwane martwe strefy na bocznych krawędziach wyświetlacza, aby zapobiegać przypadkowym dotknięciom. Czasami podczas trzymania smartfonu część dłoni lub palców może mieć styczność z warstwą dotykową i tym samym aktywować niepożądane funkcje, aplikacje lub elementy na stronach internetowych. W ten sposób można się przed tym ustrzec. Drugie narzędzie, czyli Nice Shot dodaje dwie niewielkie opcje, które mogą się przydać. Przede wszystkim przycisk “Usuń” wyświetlany na pasku po każdym wykonaniu zrzutu ekranu. W standardzie go nie ma, więc nie można dosłownie jednym dotknięciem usunąć screenshota, który został wykonany nieprawidłowo lub przez przypadek (normalnie ląduje on w galerii). Tymczasem tutaj jest ikonka z koszem na śmieci, dotykasz jej i zbędnego zrzutu ekranowego nie ma. Proste, ale przydatne. Ponadto Nice Shot pozwala wyłączyć przyciąganie do ramki podczas kadrowania screenshota, więc użytkownik ma szansę o wiele precyzyjniej przyciąć grafikę przy krawędziach (mnie to zawsze denerwowało). Jest też opcja automatycznego włączania trybu nie przeszkadzać podczas nagrywania wideo z wyświetlacza.

Camera Assistant - dodatkowe opcje aparatu

Smartfony Samsung Galaxy, zwłaszcza modele ze średniej lub wyższej półki, są zazwyczaj pozytywnie oceniane pod względem możliwości i jakości aparatów. To jednak nie oznacza, że nie da się niczego usprawnić. Do tego właśnie służy narzędzie Camera Assistant, które ma całkiem sporo opcji. Pierwszą z nich jest choćby możliwość dodania przycisku do powiększania obrazu 2x (standardowo jest 0,6x, 1x i 3x). Oczywiście powiększenie 2x powstaje poprzez kadrowanie środka obrazu z sensora. Nie jest to powiększenie optyczne. Dodano opcję wykonywania kilku zdjęć pod rząd w trybie timera (fotografowanie z opóźnieniem). Możemy wskazać, aby smartfon robił np. 3, 5 lub 7 zdjęć jedno po drugim, w ustalonych interwałach (od 1 do 3 sekund). Bardzo przydatna funkcja podczas robienia zdjęć grupowych, redukująca ryzyko, że kogoś będzie akurat miał zamknięte oczy. Można nawet włączyć automatyczne przełączanie obiektywu w zależności od odległości od fotografowanego obiektu, oświetlenia itp. Są też trzy stopnie wygładzania zdjęć, korekta zniekształceń i szybsze wykonywanie zdjęć natychmiast po dotknięciu przycisku migawki. Można również włączyć priorytet ostrości, zamiast szybkości, wtedy przez zrobieniem zdjęcia aparat zawsze upewni się, że jest ustawiona prawidłowa ostrość. Może to minimalnie opóźnić reakcję migawki, ale szansa na przypadkowe zrobienie nieostrego zdjęcia jest mniejsza. Ciekawostką jest korekcja obiektywu anamorficznego (można taki dokupić i założyć na smartfon).

Na tym rzecz jasna nie koniec możliwości pakietu Good Lock. Są tutaj kolejne narzędzia pozwalające dostosować klawiaturę, tworzyć motywy, ruchome tapety, wymyślać własne “rutyny”, zmieniać style zegara, ustawiać bardziej spersonalizowane powiadomienia, a nawet uruchamiać gry czy aplikacje multimedialne na zewnętrznym (mniejszym) wyświetlaczach smartfonów z serii Samsung Galaxy Flip i Fold. Zdecydowanie zachęcam do zainstalowania i przetestowania większości z nich, bo nie dość, że mogą dać użytkownikowi nowe funkcje, to jeszcze pozwolą zmieniać wygląd i personalizować obsługę. Moim zdaniem dla posiadaczy smartfonów Samsung Galaxy aplikacja Good Lock i zawarte w niej narzędzia są pozycją niemal obowiązkową, a już na pewno bardzo zalecaną. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie.