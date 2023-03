Jak utworzyć kopię zapasową danych na smartfonie Samsung? Z pomocą przybywa proste oprogramowanie Smart Switch

Archiwizacja danych, czy też wykonywanie kopii zapasowych urządzeń takich jak komputery i smartfony wciąż nie są czynnościami tak popularnymi, jak być powinny. O tym, jak wiele problemów (i złości) może wywołać awaria lub zgubienie sprzętu, na którym nie przeprowadziliśmy backupu danych, wiedzą tylko ci, którzy mają takie nieprzyjemności za sobą. Dlatego dziś, w szybkim poradniku przedstawimy jak wykonać taką kopię zapasową na przykładzie smartfonów marki Samsung. Tak się składa, że urządzenia Koreańczyków posiadają nawet specjalną, dedykowaną tej czynności aplikację o nazwie Smart Switch. Dzięki niej możemy nie tylko zgrywać i przywracać dane z PC czy nośnika zewnętrznego (karta SD), ale też przesyłać dane ze smartfona na smartfon. Dziś skupimy się jednak wyłącznie na tworzeniu kopii zapasowej smartfona z wykorzystaniem peceta.

Autor: Dominik Wiśniewski

Usługa Samsung Smart Switch ma wiele zastosowań. Umożliwia m.in. przejście na urządzenie Galaxy z innych urządzeń mobilnych (Android, iPhone, Windows Mobile) bez konieczności czasochłonnego pobierania od nowa aplikacji, czy kopiowania starych danych najpierw na PC, a potem przerzucania ich na nowy telefon. Taką możliwość daje oczywiście także funkcja Kopiuj Dane, w którą wyposażony jest każdy nowy smartfon, a która pojawia się podczas pierwszego uruchomienia smartfona. Ale Smart Switch to coś więcej, niż tylko szybka migracja z jednego smartfona na drugiego. To także możliwość tworzenia kopii zapasowych (i przywracanie ich) z urządzeń Galaxy na komputerze (ewentualnie na karcie SD). W niniejszym poradniku skupimy się na wykonywaniu kopii smartfona i przywracanie jej posługując się właśnie pecetem.

Jak wykonać kopię zapasową smartfona Samsung Galaxy korzystając z oprogramowania Smart Switch oraz komputera? Na to pytanie odpowiada nasz prosty i szybki poradnik.

Jak utworzyć kopię zapasową smartfona Samsung na komputerze?

Proces wykonywania kopii zapasowej musimy zacząć od pobrania na swój komputer oprogramowania Samsung Smart Switch, który znajduje się tutaj. Po jego pobraniu oraz instalacji musimy upewnić się, że aplikacja ta została zainstalowana także na naszym smartfonie Samsung Galaxy (link do sklepu Google Play — tutaj). Po tych krokach należy uruchomić zainstalowane na pececie oprogramowanie Smart Switch i — zgodnie z poleceniem wyświetlonym na ekranie (Foto 1) — podłączyć smartfon do komputera przewodem USB-C.

Foto 1

Na kolejnej planszy pojawi się wybór między archiwizacją danych ze smartfona na PC a przywracaniem danych z PC na smartfona. Logiczną koleją rzeczy klikamy na 'Archiwizuj urządzenie' (Foto 2). Wówczas to oprogramowanie zapyta nas, co też dokładnie chcemy zarchiwizować (Foto 3). Do wyboru mamy Połączenia i kontakty, Wiadomości, Aplikacje, Ekran startowy (tzn. to, jak dokładnie wygląda), Ustawienia (systemu itd.), Obrazy (m.in. zdjęcia), Wideo oraz Dokumenty i pliki (a więc wszystko to, co nie łapie się w kategorii obrazów, plików wideo oraz dokumentów). W tym miejscu mała uwaga: jeśli dotąd nie magazynowaliśmy na dysku swojego komputera zdjęć i filmów wykonywanych smartfonem, to warto zacząć to robić. W tym celu należy wejść do głównego katalogu peceta (Ten Komputer), a następnie przejść przez foldery nazwa_smartfona_\Pamięć wewnętrzna\DCIM\Camera i przenieść zawartość folderu Camera w bezpieczne miejsce, a więc w uprzednio przygotowane miejsce na dysku komputera, gdzie od teraz będziemy przechowywali zdjęcia, odciążając tym samym pamięć smartfona.

Foto 2

Foto 3

Gdy już zaznaczymy, co dokładnie chcemy zarchiwizować i klikniemy niebieski przycisk z napisem 'Archiwizuj' urządzenie (screen powyżej), trzeba będzie uzbroić się w nieco cierpliwości. W zależności od tego ile danych archiwizujemy, proces ów może potrwać nawet godzinę bądź więcej (Foto 4). Dlatego też moim zdaniem lepiej jest samodzielnie przenieść najpierw zdjęcia i filmy na dysk komputera, by później nie archiwizować już sekcji Obrazy i Wideo. Wtedy czas archiwizacji powinien skrócić się nawet do 5 minut. Gdy proces się zakończy, zostaniemy o tym powiadomieni ekranem zatytułowanym jako 'Wyniki Przesyłania' (Foto 5). W tym miejscu zostaniemy też poinformowani, jeśli jakieś dane nie zostały poprawnie zarchiwizowane.

Foto 4

Foto 5

Jak przywrócić kopię zapasową z komputera na smartfon Samsung?

No dobrze. Skopiowaliśmy, a właściwie zarchiwizowaliśmy już dane na komputer, pora więc je teraz przywrócić np. na smartfon powracający z serwisu. Ponownie uruchamiamy więc na komputerze program Smart Switch i podpinamy pod PC wstępnie skonfigurowanego smartfona. Po podpięciu telefonu pod PC oprogramowanie zapyta nas, czy zainstalować na nim Smart Switch, na co naturalnie wyrażamy zgodę. Po tej szybkiej instalacji naszym oczom ukaże się znajoma plansza (Foto 2), na której tym razem klikamy 'Przywróć'. Jeśli proces przywracania wykonujemy na tym samym komputerze, co proces wykonywania kopii zapasowej, to po lewej stronie oprogramowania wyświetli nam się lista wykonywanych dotąd kopii (Foto 6). Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko zaznaczyć, które dokładnie dane chcemy skopiować na smartfon i kliknąć 'Przywróć'. Podobnie jak w trakcie archiwizowania danych, tak samo teraz będziemy musieli uzbroić się w nieco cierpliwości, a gdy proces zostanie ukończony, otrzymamy w związku z tym stosowny monit (Foto 7). Teraz pozostaje nam już tylko trochę poczekać, aż przesłane dane zostaną wgrane na smartfon i cieszyć się, że zaoszczędziliśmy właśnie sporo czasu, ponieważ nie musimy od nowa konfigurować wyglądu i ustawień smartfona, a także od nowa pobierać dziesiątek aplikacji.

Foto 6

Foto 7