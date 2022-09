Ja, Inkwizytor z nowym trailerem, nową datą premiery, a nawet... z nowym tytułem. W planie jest już także sequel

O grze I, the Inquisitor (Ja, inkwizytor) na podstawie historyczno-fantastycznych książek Jacka Piekary, po raz pierwszy usłyszeliśmy pod koniec 2018 r. Produkcją gry zajęło się wrocławskie studio The Dust, które przed dwoma miesiącami pozyskało nowego, znaczącego wydawcę (Kalypso Media). Zważywszy na dotychczasowy stan gry (przeciętna grafika i wyglądająca na drewnianą mechanika), była to wiadomość bardzo dobra. Dziś zmierzamy z kolejnymi.

Mamy nowe wieści o grze pt. Ja, Inkwizytor. Podano nową datę premiery, opublikowano nowy trailer i zdecydowano się na zmianę tytułu gry.

Ja, Inkwizytor miało pojawić się na pecetach i konsolach nowej generacji już pod koniec tego roku. Następnie datę premiery przełożono na połowę roku 2023. Jednak nowy wydawca, Kalypso Media, poinformował właśnie, że produkcja zawita w sklepach dopiero w ostatnim kwartale 2023 r. Przy okazji zdecydowano się na zmianę tytułu z I, the Inquisitor (Ja, Inkwizytor) na prostsze The Inquisitor (Inkwizytor). Obie te zmiany wyglądają dobrze i sugerują, że Kalypso ostro wzięło się za prace przy grze. Jest więc szansa, że otrzymamy kawał naprawdę dobrej przygodówki.

Dobrze wróży także informacja o tym, że Kalypso Media zastrzegło sobie już pierwszeństwo do wydania ewentualnego sequela gry, przy czym na Inkwizytora przeznaczyło już ponad 2 miliony euro. Jeśli chodzi o tło fabularne nadchodzącej gry, to mamy tu znanego z Cyklu Inkwizytorskiego Jacka Piekary Mordimera Madderdina, występującego w imieniu Jezusa Chrystusa, by szerzyć "dobrą" nowinę oraz mścić się na "niewiernych". The Inquisitor, jak można się domyślać (ze względu na książkowy pierwowzór), będzie utrzymane w konwencji mrocznego fantasy. A poniżej zapowiedziany już w tytule newsa, najnowszy trailer:

Źródło: Kalypso