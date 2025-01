Intel XeSS 1.3 - nadchodzi nowa wersja techniki upscalingu obrazu. Wśród głównych zalet lepsza jakość i wyższa liczba FPS-ów

Intel XeSS, choć nie jest tak popularny jak konkurencyjne NVIDIA DLSS i AMD FSR, trafia do coraz większej liczby gier. Amerykańska firma chwali się, że jej technikę upscalingu obrazu obsługuje już ponad 100 tytułów. Zapowiedziano też wersję 1.3, która zaoferuje nowe tryby jakości, pozwoli uzyskać wyższą liczbę klatek na sekundę w grach, a także poprawi niedoskonałości obrazu, które powstawały w wyniku zastosowania poprzednich wersji techniki.

Intel XeSS 1.3 to około 10% lepsza wydajność w trybie Performance w porównaniu z poprzednimi wersjami techniki. Poprawie ulegnie także jakość obrazu i dodane zostaną trzy nowe tryby działania.

Intel zaprezentował porównanie wydajności XeSS 1.3 z poprzednią wersją techniki. Do testów wykorzystano tryb Performance, niżej pozycjonowaną kartę graficzną Intel ARC A750 i szereg gier z włączonym Ray Tracingiem. Jak wynika z wykresów, najnowsza wersja techniki pozwala uzyskać średnio o 10% więcej FPS-ów. W niektórych przypadkach jednak wzrost będzie znacznie większy, czemu dowodzi przykład Diablo IV. Sprawdzono także wydajność XeSS 1.3 na zintegrowanym układzie graficznym znajdującym się w procesorze Intel Core Ultra 7 155H. Tutaj różnica wyniosła średnio około 8%. Warto odnotować, że znajdujące się na wykresie gry nie wspierają jeszcze oficjalnie XeSS 1.3. Intel przeprowadzał testy na specjalnie zmodyfikowanej przez siebie wersji bibliotek, które mają symulować najnowszą implementację techniki. Natywne wdrożenie XeSS 1.3 przez deweloperów poszczególnych gier może zatem zaowocować jeszcze większym wzrostem liczby FPS-ów.

Ulepszenia w wydajności to niejedyna zmiana, którą wprowadzi XeSS 1.3. Można liczyć także na znaczącą poprawę jakości obrazu w niektórych scenach. Duże problemy sprawiają technikom upscalowania obrazu szczegółowe obiekty, które składają z niewielkich elementów. W takich przypadkach często powstają zniekształcenia, które nie wyglądają estetycznie. Przykładem może być, widoczna na poniższym zrzucie ekranu, bambusowa zasłona z gry Like a Dragon: Ishin. Poprzednie wersje XeSS miały duże problemy z jej odpowiednim wyświetleniem. XeSS 1.3 znacząco poprawi ten i wiele innych elementów graficznych. Zredukowany zostanie także ghosting, migotanie obrazu oraz mora. Dzięki temu gry z XeSS będą wyglądały lepiej niż przy wykorzystaniu wcześniejszych implementacji techniki.

Ostatnią znaczącą zmianą jest wprowadzenie trybów Ultra Performance, Ultra Quality Plus i natywnego anti-aliasingu, bazującego na wykorzystaniu XeSS. Tryb Ultra Performance będzie oferował najgorszą jakość i największy wzrost liczby FPS-ów. To oznacza renderowanie obrazu w trzy razy niższej rozdzielczości niż natywna. Tryb Ultra Quality Plus zaoferuje najlepszą jakość i obraz bardzo zbliżony do rozdzielczości natywnej (1,3 raza niższa rozdzielczość renderowania od natywnej). Przy ustawieniu natywnego anti-aliasingu gra będzie renderowana w rozdzielczości natywnej, ale zastosowane zostanie wygładzanie krawędzi oparte na algorytmach XeSS. Intel opublikował już zestaw SDK do najnowszej wersji techniki i pracuje z deweloperami nad wdrożeniem jej do pierwszych gier.

