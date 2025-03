Intel ma problemy z terminową wymianą procesorów Raptor Lake wśród użytkowników, którzy doświadczyli ich niestabilności

Problemy ze stabilnością procesorów Intel Core 13. i 14. generacji nie przysłużyły się wizerunkowi Intela. Firma stara się ratować sytuację wydłużając gwarancję na swoje CPU, a także wymieniając bezpłatnie jednostki, które uległy degradacji. Wszystko jednak wskazuje na to, że proces ten nie przebiega idealnie. Problemem jest czasami tempo realizacji wymiany. Na skutek dużego zainteresowania niektórzy użytkownicy zostali poproszeni o cierpliwość.

Jak wynika z informacji opublikowanej w Internecie, Intel wyczerpał aktualne zapasy procesorów Core i9-13900K oraz Core i9-14900K. W rezultacie realizacja zobowiązań gwarancyjnych znacząco się opóźni.

Sprawę niestabilności jednostek Raptor Lake i Raptor Lake Refresh w grach oraz serwerach napędzających gry sieciowe opisywaliśmy wielokrotnie. Jako główną przyczynę zjawiska Intel podaje zbytnie podwyższanie napięcia procesora na skutek błędów w mikrokodzie. Niestety wdrożona poprawka niewiele pomaga osobom, których CPU uległy już z tego powodu fizycznej degradacji. Akcję z przedłużeniem gwarancji i bezpłatną wymianą tych jednostek należy pochwalić, jednak wydaje się, że nie przebiega ona wystarczająco gładko. Jeden z użytkowników podzielił się na platformie Reddit swoimi doświadczeniami. Wydawało się, że zgłoszenie gwarancyjne przebiega bez problemów do czasu, gdy otrzymał on od Intela informację o opóźnieniu procesu. Jak możemy przeczytać w oficjalnej wiadomości, firma wyczerpała aktualnie zapasy procesorów Core i9-13900K oraz Core i9-14900K, przez co wymiana nie może zostać zrealizowana w standardowym czasie. Uzupełnienie zapasów ma potrwać co najmniej 4-5 tygodni. W związku z tym użytkownik został poproszony o cierpliwość.

Problemy z dostępnością omawianego procesora mogą oznaczać, że chętnych na wymianę swoich egzemplarzy jest bardzo dużo. W takiej sytuacji problemy logistyczne rzeczywiście mogą być nie do uniknięcia, jeśli procesory mają być nieprzerwanie dostępne w sklepach. Dla poszkodowanych osób nie jest to jednak zapewne żadne wytłumaczenie. Może to bowiem oznaczać konieczność pozostawania bez komputera przez miesiąc lub dłużej, co jest niedopuszczalne, jeśli ktoś wykorzystuje go także do pracy. Wydaje się, że najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłoby wysłanie do użytkownika zastępczego procesora (nawet jeśli byłby on niżej pozycjonowany), co umożliwiłoby mu korzystanie z komputera do czasu, gdy dotrze nowa dostawa jednostek Core i9. To jednak wiązałoby się oczywiście z dodatkowymi kosztami.

