Intel Core i7-14790F Black Edition. Do sprzedaży trafiła specjalna wersja procesora Raptor Lake Refresh. Jaka jest jego specyfikacja?

Rynek chiński jest na tyle duży, że producentom sprzętu komputerowego opłaca się czasami wypuszczać dostępne tylko tam specjalne wersje podzespołów. Przykładem jest procesor Core i7 z oznaczeniem Black Edition, który można będzie nabyć prawdopodobnie tylko w Państwie Środka. Wiele jednak wskazuje na to, że gracze z innych krajów nie mają czego zazdrościć. Intel Core i7-14790F zaoferuje bowiem wyraźnie gorszą specyfikację od Core i7-14700F.

Na rynek chiński trafił procesor Intel Core i7-14790F Black Edition. Jest to specjalna wersja Core i7-14700F, cechująca się jednak gorszą specyfikacją. Zakup jednostki miałby sens jedynie w przypadku korzystnej ceny.

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o innym przedstawicielu serii Black Edition - procesorze Intel Core i5-14490F. Jednostka ta cechuje się prawdopodobnie lepszą wydajnością od jej bliskiego odpowiednika na rynku zachodnim, czyli Core i5-14400. W przypadku Core i7-14790F Black Edition sytuacja przedstawia się jednak inaczej. Jak wynika z oficjalnej specyfikacji, procesor ten oferuje 8 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient. To daje obsługę łącznie 24 wątków. Core i7-14700F oferuje z kolei 4 rdzenie Efficient więcej, co przekłada się oczywiście także obsługę większej liczby wątków.

Intel Core i7-14790F Black Edition Intel Core i7-14700F Liczba rdzeni 8P/8E 8P/12E Liczba wątków 24 28 Taktowanie bazowe 2,1 GHz P / 1,5 GHz E 2,1 GHz P / 1,5 GHz E Taktowanie Turbo 5,4 GHz 5,4 GHz Cache L2 24 MB 28 MB Cache L3 36 MB 33 MB iGPU Nie Nie TDP 65 W 65 W

Powyższej różnicy w specyfikacji nie zniwelują dodatkowe 3 MB cache L3, tym bardziej, że pojemność cache L2 także jest niższa. Poza wymienionymi różnicami, mamy do czynienia z identyczną konstrukcją. Nie ma żadnych zmian w taktowaniu bazowym ani taktowaniu Turbo. Choć nie znamy ceny procesora Black Edition, to można powątpiewać w opłacalność jego zakupu. Oczywiście przy odpowiedniej wycenie to mogłaby być ciekawa propozycja, jednak w większości przypadków i tak zapewne korzystniejsze będzie dopłacenie do standardowego wariantu lub nawet zdecydowanie się na procesor Intel Core 13. generacji.

