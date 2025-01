Intel Core i5-14490F - nadchodzi kolejny chip z linii Black Edition. Układ ma być wyraźnie szybszy od modelu Core i5-14400

Na rynek chiński często trafiają podzespoły komputerowe niedostępne globalnie. Niektóre z nich cechują się bardzo interesującą specyfikacją i możemy jedynie żałować, że wielcy producenci nie chcą oferować ich także w naszej części świata. Do tego typu komponentów chyba zgodnie zaliczymy chipy Intela z dopiskiem Black Edition, do których należą np. modele Core i7-13790F i Core i5-12490F. Co ciekawe, Niebiescy mają w planach kolejny układ z tej serii.

Intel Core i5-14490F ma rozpędzać się aż do 5,0 GHz, co oznacza, że będzie to jednostka zauważalnie wydajniejsza od Core i5-14400. Na pokład może trafić 24 MB pamięci cache L3, i to pomimo 10-rdzeniowej konstrukcji.

Informator działający w serwisie X (Twitter) pod nickiem @wxnod opublikował właśnie zdjęcie chipu Intel Core i5-14490F. Wygląda na to, że będzie to 10-rdzeniowy (6P+4E) i 16 wątkowy procesor Raptor Lake Refresh, którego taktowanie bazowe to 2,5 GHz. Całość ma natomiast rozpędzać się aż do 5,0 GHz, co oznacza, że będzie to jednostka zauważalnie wydajniejsza od Core i5-14400, czyli potencjalnego hitu sprzedażowego z przewidywanym szczytowym taktowaniem na poziomie 4,7 GHz. Warto dodać, że współczynnik TDP powinien pozostać na poziomie 65 W.

Intel Core i5-14500 Intel Core i5-14490F Intel Core i5-14400F Rdzenie / wątki 6P + 8E / 20W 6P + 4E / 16W 6P + 4E / 16W Matryca C0 B0 (?) B0 / C0 Taktowanie bazowe / Boost 2,6 GHz / 5,0 GHz 2,5 / 5,0 GHz 2,5 GHz / 4,7 GHz L3 Cache 24 MB 24 MB (?) 20 MB iGPU Tak Nie Nie TDP 65 W 65 W 65 W

Spekuluje się, że wspomniany model Core i5-14400 zostanie oparty na matrycy C0 lub B0, natomiast Core i5-14490F powinien bazować ma matrycy B0 kojarzonej z mocniejszymi procesorami Intela. Zagadką pozostaje jeszcze pamięć cache omawianego modelu. W końcu taki model jak Core i5-13490F zawierał nie 20, a 24 MB pamięci cache L3, a zatem tyle samo, co np. i5-13500 z większą liczą rdzeni E-Core. Niewykluczone zatem, że Intel Core i5-14490F także ma 24 MB pamięci cache L3 - w końcu nie powinien być słabszy od poprzednika. Oczekuje się, że omawiany układ będzie dostępny wyłącznie w Chinach. Więcej na ten temat możemy dowiedzieć się już niebawem.

Źródło: @wxnod, VideoCardz