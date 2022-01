Intel Core i5-12400 podkręcony na płycie głównej ASUS ROG Strix B660-I Gaming oraz ASUS ROG Strix B660-F Gaming

W ubiegłym tygodniu pojawiły się pierwsze informacje na temat możliwości podkręcania zablokowanych procesorów Intel Alder Lake na wybranych płytach głównych z chipsetem Intel Z690. Za eksperyment odpowiedzialny był znany overclocker Der8auer, który potwierdził wyższą wydajność na takich procesorach jak Intel Core i5-12400, Intel Core i5-12600 czy Intel Celeron G6900. Takie możliwości pojawiły dzięki funkcji OC BCLK, udostępnionej na wspomnianych płytach tj. ASUS ROG MAXIMUS APEX. Der8auer postanowił kontynuować eksperyment, tym razem wybierając tańsze płyty główne z chipsetem Intel B660. Choć początkowo spodziewaliśmy się, że OC BCLK będzie dostępne wyłącznie na bardzo drogich płytach, okazało się, że niektóre płyty z chipsetem B660 także oferują taką możliwość.

Der8auer postanowił przyjrzeć się możliwościom OC zablokowanych procesorów Intel Alder Lake na płytach głównych z chipsetem B660. Okazuje się, że przynajmniej niektóre płyty ASUS ROG umożliwiają OC BCLK.

Der8auer potwierdził, że przynajmniej dwie płyty główne firmy ASUS, które wykorzystują chipset Intel B660, oferują możliwość OC zablokowanych procesorów Intela poprzez manipulację parametru BCLK z poziomu BIOS-u. Mowa o płytach ASUS ROG Strix B660-I Gaming WiFi oraz ASUS ROG Strix B660-F Gaming WiFi. Znany overclocker podkreśla jednak, że na bazie testów jest w stanie potwierdzić, że OC BCLK jest dostępne na płytach, obsługujących pamięci DDR5. W przypadku płyt z chipsetem B660 oraz pamięciami DDR4 takiej możliwości już nie ma.

Choć płyty główne z chipsetem B660 są zdecydowanie tańsze od topowych modeli Z690, to nadal możliwość OC zablokowanych procesorów Intel Core 12. generacji nie będzie należeć do najtańszych zabaw. W końcu oprócz odpowiedniej płyty głównej należy uzbroić się także w pamięci DDR5, których obecne ceny są bardzo wysokie. Oprócz tego warto pamiętać, że samo podkręcanie magistrali w przypadku płyt B660 jest nieco inne niż przy droższych modelach Z690. Der8auer potwierdził, że w przypadku tańszych płyt konieczne jest ręczna zmiana parametrów (widać to na poniższych screenach). Ponadto w przypadku płyt firmy ASUS, modyfikacja parametru BCLK spowoduje pojawienie się komunikatu z informacją, że pierwsze uruchomienie systemu będzie trwało o około minutę dłużej. Test przeprowadzono na Intel Core i5-12400, który udało się podkręcić do 5 GHz na wszystkich rdzeniach.

Źródło: Der8auer, VideoCardz