Procesor Intel Core i5-12400 i płyta główna MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR5 trafiły do naszego laboratorium testowego

Premiera zablokowanych procesorów Intel Core 12. generacji nieprzypadkowo została zsynchronizowana z debiutem tańszych chipsetów B660/H6120, bowiem w zamyśle powinny stanowić idealne połączenie. Dosłownie na dniach możecie spodziewać się pierwszych testów tańszych modeli Alder Lake w naszym wykonaniu, natomiast w międzyczasie MSI przysłało do naszej redakcji okolicznościowy press-pack. Zestaw obejmuje procesor Intel Core i5-12400 i płytę główną MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR5, doprawiony jeszcze zasilaczem MSI MPG A650GF 650W, pamięciami RAM DDR5 Kingston Fury Beast 5200 CL40 oraz chłodzeniem MSI MEG Core Liquid S360. Jest na co popatrzeć...

Razem z zablokowanymi procesorami Core 12. generacji debiutują płyty główne na tańszych chipsetach Intel B660 i H610.

Najważniejszymi elementami zestawu są oczywiście płyta główna i procesor, będące sprzętem ciągle pachnącym nowością. Mogę jednocześnie zdradzić, że recenzję Intel Core i5-12400F opublikujemy w najbliższy poniedziałek 24 stycznia o godzinie 8.00, a porównanie obejmie także modele Intel Core i5-10400F, Core i5-11400F oraz AMD Rzyen 3 3600. Ponieważ Intel Core i5-12400F i Core i5-12400 różni jedynie zintegrowany układ graficzny, zostawmy omawianie tego procesora do momentu opublikowania testu. Zawartość przesyłki jest zresztą na tyle bogata, że warto poświęcić odrobinę uwagi poszczególnym elementom. Jeśli jesteście zaskoczeni, że firma MSI posiada w ofercie zasilacze oraz chłodzenia, to najwidoczniej przespaliście ostatnie miesiące. Tajwańczycy konsekwentnie rozbudowują ofertę, aby możliwe stało się złożenie całego komputera bazującego na podzespołach ze smoczym logo (pomijając procesor).

Taka paczka testowa przyszła właśnie do naszej redakcji

Płyta główna MSI MAG B660M Mortar WiFi występuje w wariantach DDR4 i DDR5, natomiast omawiany model to wersja obsługująca nowszy standard pamięci RAM. Pozostała specyfikacja techniczna jest identyczna, a mówimy o bardzo szczodrze wyposażonej konstrukcji. Chociaż MSI MAG B660M Mortar WiFi wykonano w formacie mATX, to sekcja zasilania jest 6-fazowa i posiada 12x Mosfetów 60A ISL99360 plus 1x 70A MP87992. Chłodzenie czy zasobność interfejsów także mogłyby zawstydzić niejednego ATX-a należącego do wyższej półki jakościowej. Wszystkie miejsca przeznaczone do montażu nośników M.2 mają odpromienniki, chipset jest oczywiście chłodzony pasywnie, a sekcja zasilania przykryta solidnymi radiatorami.

MSI MAG B660M Mortar WiFi D4 MSI MAG B660M Mortar WiFi D5 Chipset Intel B660 Intel B660 Sekcja zasilania 12x 60A ISL99360 12x 60A ISL99360 Gniazdo procesora LGA 1700 LGA1700 Obsługiwany RAM DDR4-4800 DDR5-6200 PCI-Express 4.0 x16 x1 x1 PCI-Express 3.0 x4 x1 x1 PCI-Express 3.0 x1 x1 x1 M.2 PCI-Express / SATA x2 / x1 x2 / x1 Układ dźwiękowy Realtek ALC 1200 Realtek ALC 1200 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 Układ sieciowy LAN Realtek RTL8125BG Realtek RTL8125BG

Wśród dodatkowego wyposażenia MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR5 warto wymienić jeszcze wysokiej jakości kodek dźwiękowy 7.1 Realtek ALC 1200, układ sieciowy 2.5G Realtek RTL8125BG oraz diody diagnostyczne. Umieszczenie w nazwie zwrotu WiFi jasno również sugeruje, że płyta główna dysponuje modułem łączności bezprzewodowej. Jest to standard Wi-Fi 6E (WLAN 802.11ax, 2x2, Intel) razem z Bluetooth 5.2, więc kombinacja doskonale znana z droższych modeli dedykowanych platformie Intela. Na tylnym panelu znajdziemy 8 portów USB (7x USB-A, 1x USB-C), wyjścia obrazu (HDMI 2.1, DP 1.4), złącza sieciowe oraz dźwiękowe. MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR5 wygląda nieźle, posiada sporo bajerów, ale będzie kosztować około 1000 złotych, podczas gdy wersja DDR4 to wydatek sięgający 900 złotych.

Płyta główna MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR5

MSI niedawno zaatakowało rynek zasilaczy komputerowych, podobnie jak wielu innych producentów związanych wcześniej z hardware albo peryferiami, jednak wejście okazało się wyjątkowo udane. MSI MPG A650GF 650 W jest członkiem bardzo dobrze ocenianej rodziny, bazującej na nowej platformie CWT charakteryzującej m.in. wysoką sprawnością potwierdzoną certyfikatem 80PLUS Gold. Niezależne testy wykazały użycie solidnych komponentów, efektywne i ciche chłodzenie, niskie tętnienia napięć plus wysoki zapas mocy. Dodatkowym atutem jest również całkowicie modularne, płaskie okablowanie z dużą ilością wtyczek. MSI MPG A650GF 650W pozytywnie zaskakuje jeszcze jednym aspektem - posiada 10-letnią gwarancję. Zasilacz trafi do jednej z naszych platform, abyśmy mogli ocenić jego właściwości użytkowe.

Zasilacz MSI MPG A650GF 650 W

Razem z pozostałymi podzespołami przybyło również topowe chłodzenie AiO MSI MEG Coreliquid S360. Jest to model z chłodnicą rozmiarze 360 mm, przykryty trzema wentylatorami MSI MEG Silent Gale P12 (120 mm / 0-1200 RPM / brak RGB / Łożyska HDB), więc dedykowany procesorom mocniejszym od Intel Core i5-12400. Używałem go wcześniej w testach Intel Core i9-12900K i naprawdę się spisywał. Wewnątrz bloku wodnego z miedzianym rdzeniem umieszczono także 60 mm wentylator, pomagający rozproszyć ciepło nagromadzone wokół socketu, ale największym bajerem jest 2,4-calowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz IPS. Ekran o rozdzielczości 320x240 i jasności 500 nitów, może pokazywać bieżące informacje o sprzęcie, odtwarzać obrazy GIF, pliki MP4 itp. Poza tym, chłodzenie MSI MEG Coreliquid S360 posiada tryb Silent (0 RPM), a całością można zarządzać z poziomu oprogramowania MSI Center. Zestaw jest oczywiście fabrycznie kompatybilny z gniazdem LGA 1700

Chłodzenie AiO MSI MEG Coreliquid S360

Kingston Fury Beast to odświeżona wersja modułów HyperX Fury, czyli niegdysiejszej submarki Kingstona, która została sprzedana innemu podmiotowi, jednak dział pamięci został po stronie firmy matki. Dla klienta końcowego zmieniło się raczej niewiele. Kingston Fury Beast kontynuują wcześniejsze tradycje, będąc modułami o niewysokich radiatorach bez zbędnych fajerwerków. Czarna kolorystyka, niewielkie tłoczenia, kilka srebrnych napisów - stylistyka jest zachowawcza i ponadczasowa, pasując do większości płyt głównych. Kingston Fury Beast DDR5 pracują z częstotliwością 5200 MHz i bazowymi opóźnieniami 40-40-40-86.