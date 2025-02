Intel Arrow Lake-U ma być tańszą alternatywą w laptopach dla procesorów Lunar Lake. Szczegóły odświeżonej generacji

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Intel wprowadzi dwie nowe generacje procesorów, zarówno dla desktopów jak i notebooków. Mowa o układach Arrow Lake oraz Lunar Lake. Pierwsza z wymienionych generacji ma skorzystać chociażby z procesu Intel 20A dla Compute Tile, zaoferować mocniejszy (w porównaniu do Raptor Lake Refresh) układ graficzny oraz nowe rdzenie Lion Cove i Skymont. Lunar Lake z kolei pozycjonowany będzie jako procesory dla smukłych laptopów klasy premium. Okazuje się, że Intel ma planować tańszą alternatywę w postaci Arrow Lake-U. Niech jednak nazwa Was nie zwiedzie, bo w rzeczywistości będzie to jeszcze inny produkt.

Intel Arrow Lake-U ma być tańszą alternatywą dla procesorów Lunar Lake w smukłych laptopach. Co ciekawe, Arrow Lake-U skorzysta z innego procesu niż Arrow Lake-S i Arrow Lake-H/HX.

Intel Arrow Lake-S oraz Arrow Lake-H/HX mają oferować zbliżoną specyfikację, gdzie główne różnice będą widoczne przede wszystkim w limitach energetycznych oraz ewentualnie konfiguracjach poszczególnych rdzeni. Intel Lunar Lake z kolei wprowadzi budowę zbliżoną do Apple Silicon (czyli procesor i pamięć RAM na jednej płytce; Memory-on-package), nowszy kontroler LPDDR5X 8533 MHz oraz zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze Battlemage. Według nieoficjalnych doniesień, pomiędzy obydwiema generacjami ma pojawić się tańsza alternatywa w postaci Intel Arrow Lake-U.

"ARL-U" uses intel 3 (it's basically MTL-U ported to intel 3) — Bionic_Squash (@SquashBionic) January 18, 2024

Intel Arrow Lake-U, pomimo praktycznie takiej samej nazwy jak Arrow Lake-S czy Arrow Lake-H, nie będzie de facto ich bliźniaczą wersją. Zamiast tego Arrow Lake-U ma być de facto przypudrowanym Meteor Lake, z tą samą generacją rdzeni, a więc Redwood Cove oraz Crestmont. Główną różnicą ma być wykorzystanie procesu Intel 3 (czyli usprawnionej wersji Intel 4), co przełoży się na około 10% wzrost wydajności na wat w porównaniu do układów Meteor Lake. Wykorzystanie dotychczasowej bazy (rdzenie, iGPU) ma pozwolić na wykorzystanie jednostek Arrow Lake-U w tańszych laptopach, co ma być niemożliwe przy generacji Lunar Lake.

It's basically the MTL cores ported to intel 3.

~10% perf per watt improvement in MT workloads — Bionic_Squash (@SquashBionic) January 18, 2024



Intel Lunar Lake stworzony został o smukłych laptopach klasy premium. Tańszą alternatywą ma być Arrow Lake-U w procesie Intel 3

Źródło: WCCFTech, X @SquashBionic