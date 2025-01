Intel Arrow Lake i Panther Lake - pojawiły się ciekawe informacje na temat przyszłych generacji procesorów Intela

Każda firma technologiczna ma plany sięgające na wiele lat w przyszłość. Podobnie jest w przypadku Intela. Według najnowszych informacji, w 2025 roku możemy doczekać się premiery procesorów z rodziny Panther Lake, które zostaną wyposażone w rdzenie zbudowane w oparciu o nową architekturę Cougar Cove. Otrzymaliśmy też kilka ciekawych szczegółów na temat poprzedzającej je generacji Arrow Lake oraz pierwsze pogłoski o procesorach Beast Lake.

Według nieoficjalnych informacji, w 2025 roku swoją premierę będą miały procesory z rodziny Panther Lake, wyposażone w rdzenie o nowej architekturze Cougar Cove. Rozwiązanie ma być o 15-20% szybsze w testach wielowątkowych od procesorów Arrow Lake.

Jak donoszą autorzy kanału YouTube Moore’s Law Is Dead, Intel dokonał aktualizacji swoich planów na przyszłość. Najnowsze informacje kolejny raz potwierdzają, że desktopowe procesory Meteor Lake nie ujrzą światła dziennego. Po spodziewanym w tym roku odświeżeniu rodziny Raptor Lake, która zaoferuje przede wszystkim wyższe taktowanie i obsługę szybszej pamięci, kolejną generacją CPU dla komputerów stacjonarnych będą dopiero procesory Arrow Lake. Ich premiera przewidziana jest na czwarty kwartał 2024 roku. Jednostki te skorzystają z podstawki LGA 1851 i mają zaoferować nawet 40 rdzeni (8 Performance i 32 Efficient), choć do tej informacji należy podejść z dystansem. Ma to przełożyć się na wyższą nawet o 55-75% wydajność w zastosowaniach wielowątkowych, w porównaniu do procesorów Raptor Lake. CPU z wyższych segmentów cenowych mają być produkowane w procesie technologicznym TSMC 3 nm. Interesująca jest też wzmianka o tym, że zintegrowany układ graficzny może zostać znacząco okrojony względem pierwotnych planów.

Jeszcze ciekawszą informacją jest ta odnosząca się do kolejnej generacji procesorów, czyli Panther Lake / Cougar Lake. Jednostki tego typu wykorzystają tę samą podstawkę, co Arrow Lake, ale będą cechowały się nową architekturą rdzeni. Jest ona określana mianem Cougar Cove i choć topowy CPU z tej generacji także może być wyposażony w 8 rdzeni Performance i 32 rdzenie Efficient, to wstępne szacunki pokazują, że zaoferuje on znaczący wzrost wydajności zarówno w zadaniach korzystających z jednego, jak i wielu wątków. W porównaniu do Arrow Lake ma ona wzrosnąć odpowiednio o 30-40% i 15-20%. Systemy obsługujące generację Arrow Lake mają wspierać także procesory Panther Lake. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ich premiera nastąpi w drugiej połowie 2025 roku.

W udostępnionych informacjach pojawiła się także wzmianka o procesorach z rodziny Beast Lake, mających zadebiutować w 2026 roku. Choć zabrakło tu jakichkolwiek szczegółów, to ponoć dużo uwagi będzie w tym przypadku poświęcone wydajności pojedynczego rdzenia. Ta generacja może zostać także wyposażona w większą liczbę rdzeni Performance. Oczywiście wszystkie te informacje mają charakter przecieków, więc należy podchodzić do nich z odpowiednim dystansem. Pokazują one jednak, że trwają intensywne prace nad rozwojem procesorów Intela i w niedalekiej przyszłości poznamy zapewne więcej szczegółów. Pozostaje też mieć nadzieję, że AMD przygotuje odpowiednio konkurencyjną ofertę.

Źródło: YouTube, VideoCardz