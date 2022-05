Intel ARC A370M przetestowany w laptopie MSI Summit E16 Flip - wypada porównywalnie jak NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o pierwszych wynikach wydajności układu graficznego Intel ARC A350M, który jest najsłabszą wersją architektury Xe-HPG w laptopach. Testy bazowały wówczas na jedynym, dostępnym laptopie w Azji - Samsungu Galaxy Book2 Pro. Tym razem w sieci pojawił się pierwszy test nieco mocniejszej wersji - Intel ARC A370M, bazującej na pełnym rdzeniu ACM-G11 z 8 blokami Xe-CORE oraz 1024 procesorami strumieniowymi. Układ graficzny przetestowano w laptopie MSI Summit E16 Flip Evo, więc mowa już o nieco mniej egzotycznej konfiguracji. Okazuje się, że testowany układ wypada nawet całkiem nieźle, będąc rozwiązaniem konkurencyjnym dla karty NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU.

W sieci pojawiła się pierwsza recenzja układu graficznego Intel ARC A370M w laptopie MSI Summit E16 Flip Evo. Karta wypada porównywalnie z konkurencyjnym układem w postaci NVIDIA GeForce RTX 3050.

Redakcja PCGamer przeprowadziła pierwsze testy układu graficznego Intel ARC A370M. Pomiary wykonano w benchmarku 3DMark Time Spy, grach Shadow of the Tomb Raider oraz Metro Exodus Enhanced Edition oraz w benchmarku Final Fantasy XIV: Endwalker. Ostatni test przeprowadzono w oprogramowaniu Topaz Video Enhanced AI (upscalowanie wideo do wyższej rozdzielczości). W grach Intel ARC A370M wypada porównywalnie z układem NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU, przy czym omawiany wariant Ampere ma moc TGP na poziomie 40 W, mowa zatem o porównaniu z jedną z najbardziej energooszczędnych wariantów. W Shadow of the Tomb Raider układ Intela oferuje 59 FPS w rozdzielczości Full HD, z kolei układ NVIDII - 50 FPS. Niestety nie wiemy jakie miejsce testowe zostało wykorzystane, więc musimy bazować na suchych informacjach od PCGamer. Nieco słabszy wynik (w porównaniu do NVIDII rzecz jasna) widzimy w Metro Exodus Enhanced Edition, przy czym w tym wypadku GeForce RTX 3050 ma kartę przetargową w postaci możliwości aktywacji DLSS. Intel dobrze sobie radzi natomiast w oprogramowaniu Topaz, oferując wydajność pomiędzy GeForce RTX 3050 Laptop GPU oraz GeForce RTX 3060 Laptop GPU.

Intel ARC A370M to układ graficzny bazujący na architekturze Xe-HPG. Oferuje nie tylko 1024 procesory FP32, ale także 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej magistrali pamięci oraz taktowanie rdzenia na poziomie 1550 MHz (bazowa częstotliwość). Obsługuje zarówno PCIe 4.0 jak również technikę XeSS. W momencie premiery Xe Super Sampling, układ Intel ARC A370M wykorzysta do działania zintegrowane z rdzeniami jednostki XMX. Pierwsze wyniki dają nam pewny wgląd na to, jak radzi sobie omawiany układ graficzny. Desktopowa wersja (Intel ARC A380) z pewnością zaoferuje nieco lepsze osiągi, tym bardziej że posiada także więcej pamięci VRAM - 6 GB na 96-bitowej szynie.

Źródło: PCGamer