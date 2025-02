Intel Alchemist Refresh na horyzoncie? Producent dodaje nowe identyfikatory PCIe do sterowników Linuksa

W ubiegłym roku Intel wprowadził do sprzedaży karty graficzne ARC z rodziny Alchemist. Jeszcze na początku tego roku pojawiły się z kolei doniesienia na temat odświeżonych modeli Alchemist Refresh, które zadebiutują na rynku jeszcze przed premierą nowej generacji kart graficznych o kodowej nazwie Battlemage. O ile ten drugi pojawi się na rynku w 2024 roku, tak Alchemist Refresh może zadebiutować jeszcze w tym roku. Świadczą o tym pewne ruchy Intela.

Intel do sterownika graficznego dla Linuksa dodał pięć nowych identyfikatorów PCIe, związanych z generacją Alchemist. Wygląda na to, że zbliża się debiut odświeżonych układów graficznych Intel ARC. Pierwsze doniesienia na ich temat pojawiły się na początku 2023 roku.

W ostatnim czasie Intel w końcu wprowadził do oferty desktopową kartę graficzną ARC A580, która jest konkurencją dla takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 3050 czy AMD Radeon RX 6500 XT. Wygląda jednak na to, że nie jest to ostatni układ Alchemist, który w najbliższych miesiącach trafi na rynek. W bazie sterowników dla Linuksa odkryto pięć nowych identyfikatorów PCIe ID, które przyporządkowane są dla tej serii kart graficznych. Według informacji z początku tego roku, Intel planował dwa odświeżone rdzenie: ACM-G20 (TGP w przedziale 75 - 100 W) oraz ACM-G21 (TGP w przedziale 175 - 225 W).

Identyfikatory PCIe ID i oznaczenia kart Intel Alchemist Refresh (?) 0x56B0

0x56BA

0x56BB

0x56BC

0x56BD Intel Alchemist 0x56A0 - ARC A770

0x56A1 - ARC A750

5x56A2 - ARC A580

0x56A5 - ARC A380

0x56A6- ARC A310

0x56B3 - ARC Pro A60

0x56B1- ARC Pro A50

0x56B1 - ARC Pro A40

0x5690 - ARC A770M

0x5691 - ARC A730M

0x5692 - ARC A550M

0x5696 - ARC A570M

0x5697 - ARC A530M

0x5693 - ARC A370M

0x5694 - ARC A350M

Identyfikatory te mają następujące oznaczenia: 0x56B0, 0x56BA, 0x56BB, 0x56BC oraz 0x56BD. Obecnie trudno jednak powiedzieć, jakie dokładnie modele kart będą przyporządkowane do wspomnianych wyżej identyfikatorów. Spodziewamy się przedstawicieli zarówno dla rynku konsumenckiego jak również profesjonalnego. Sama charakterystyka rdzeni ACM-G20 oraz ACM-G21 również jest owiana tajemnicą. Możemy mieć nadzieję, że Intel w najbliższym czasie potwierdzi plany co do odświeżonych układów graficznych Alchemist Refresh.

Źródło: WCCFTech